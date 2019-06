La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jun/2019 "La felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere, pero sí en querer todo lo que se hace"







Alicia Gómez de Ulrich, Directora General del Colegio del Norte, anticipó los festejos por los 55 años que cumple la institución educativa campanense. En una recorrida por la historia "del Norte", la Directivo afirmó: "estamos celebrando mucho más que una fecha. Se trata de una historia de vida compartida con quienes pasaron por este Colegio". La charla con la Sra. Alicia Gómez de Ulrich, Directora General del Colegio del Norte de nuestra ciudad, tenía como objetivo principal conocer detalles de los festejos que realizará la institución educativa en el marco de los 55 años desde su creación. Sin embargo, la historia del Colegio acompañó la vida de esta mujer, apasionada por la docencia y la educación, que supo construir de un emprendimiento familiar un Colegio con tradición, valores, y más de medio siglo de vida en Campana. Esta historia se remonta a fines de 1964, precisamente al 22 de Noviembre, fecha de creación del Colegio del Norte. Fue entonces cuando se decidió abrir un colegio de gestión privada satisfaciendo necesidades de un grupo de familias, con una escuela de doble escolaridad y segundo idioma. En aquella época, Alicia estaba recién recibida de maestra y egresada de la Escuela Normal, y había incursionado en otras escuelas hasta que se incorpora al Colegio del Norte, con otros dueños por aquel entonces. Ya por el año 68 se crea el nivel inicial, completando así la oferta educativa para la comunidad. La escuela en toda su historia atravesó varias mudanzas y sedes edilicias, las cuales se entrelazan con la historia familiar, personal y profesional de su mentora y los vínculos con la comunidad escolar. Finalmente, en 1993 el colegio se establece en su primer edificio propio sito en Iriart 184, donde sigue desarrollando sus actividades pedagógicas actualmente. Sin embargo, es aquí donde el crecimiento fue imparable y lo sigue siendo en varios aspectos: primero tuvo el nivel primario, luego el inicial en espacio propio y hace 20 años se incorpora el nivel secundario con orientación Ciencias Naturales; la matrícula de alumnos alcanza en 2019 una cifra que supera casi a los 650 alumnos, y por ende creció la cantidad y diversidad de docentes. Se agregaron más horas y materias extraprogramáticas. Y a nivel edilicio cambió y sigue creciendo con mejores espacios áulicos, laboratorio, predio deportivo, entre otros. "Todo lo relatado conllevó idas y vueltas, situaciones no del todo favorables pero siempre con un claro espíritu, tesón y visión de la búsqueda de una optimización en la calidad educativa" asegura Alicia, quien comparte este espíritu y agradece "todo el apoyo de los docentes, familias y alumnos que nos acompañaron y acompañan, para cumplir hoy 55 años de existencia. Estamos celebrando mucho más que una fecha. Se trata de una historia de vida compartida con quienes pasaron por este Colegio". Tanto en el pasado como en la actualidad, este "joven" colegio se vincula con valores que anhelan y tratan de cumplir con la igualdad de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes, la inclusión, la responsabilidad, el respeto, el trabajo cooperativo, el diálogo abierto, el afecto y la búsqueda de un estado de bienestar, conjugado además, con brindarle a sus alumnos el desarrollo de habilidades y competencias para el contexto actual e inmediato. Con motivo de su 55° aniversario, se realizarán distintas actividades a lo largo del año: la creación de una mascota del colegio con un concurso para los chicos, quienes elegirán su nombre y características. También se llevará a cabo una maratón que tendrá en su recorrido el paso por las diferentes sedes del Colegio, y un torneo de fútbol "Copa CDN" para padres y docentes. También está previsto la realización de un libro viajero que consiste en la participación de toda la comunidad, para que dejen su testimonio con respecto al Colegio; una Barrileteada ecológica; un Festival de teatro llevada a cabo por docentes y ex alumnos; Murales alusivos; la Creación de una canción propia y formación de una banda musical y coro; Reconocimiento a ex docentes y encuentros con ex alumnos; un Concurso literario alusivo para los alumnos, junto a una Fiesta recreativa y el Acto formal. "Sin lugar a dudas, estos acontecimientos no podrían llevarse a cabo en primer lugar sin el compromiso y apoyo incondicional de la comunidad escolar; la guía y acompañamiento del cuerpo de inspectoras de DIEGEP de la Región XI y del soporte y ayuda del Municipio de Campana en diversas áreas" aseguró Alicia, quien sobre el final reflexionó desde lo personal acerca de este momento tan importante que atraviesa el Colegio del Norte: "la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere pero sí en querer todo lo que se hace".



Alicia Gómez de Ulrich, Directora General del Colegio del Norte.



