La Banda Municipal presentó un gran concierto por su 75º aniversario

Con la dirección del maestro Jorge Mora, la participación de músicos y ex integrantes, la histórica agrupación se lució con una gran presentación en el teatro Pedro Barbero. El intendente Abella acompañó a los artistas. Con motivo de celebrar su 75º aniversario, la Banda Municipal protagonizó un gran show en vivo, de entrada libre y gratuita, en el teatro Pedro Barbero. El intendente Sebastián Abella participó de los festejos acompañando al director Jorge Mora y los integrantes de la histórica agrupación musical. El espectáculo comenzó con un "tono académico" y le permitió al público disfrutar de música clásica, banda sonora de películas y tangos. Para ello, la Banda Municipal contó con 12 músicos invitados. Todos ellos, ex integrantes. En tanto que, en la segunda parte, se sumó la Súper Tropical Barrientos con el cantante Jorge Gandini. La Banda Municipal se lució con la interpretación de varias cumbias y al ritmo de la música tropical compartió también el cumpleaños Nº68 de "la Súper". Ambas agrupaciones fueron creadas un 25 de mayo. Por más de una hora, el público disfrutó de una propuesta musical innovadora y original. El gran cierre estuvo dirigido por el ex maestro Norberto Wrighton quien junto a todos los presentes interpretaron la "Marcha de Campana, un saludo al pueblo" y la tradicional "Marcha de San Lorenzo". Fue sin duda una espléndida noche músicos y públicos disfrutaron de un concierto para el recuerdo. También acompañaron, la subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, Nelda García; la directora de Cultura, Rosa Scacciante, y la concejal de Cambiemos Romina Buzzini.

La banda tocó con músicos invitados.





Jorge Mora dirigió el show y, al final, lo acompañó el ex director.





El intendente Sebastián Abella acompañó a los artistas.



