La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jun/2019 Agenda del Fin de Semana:

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de Junio







GPS: Arte y Otra Cosa (Castelli 532). Biblioteca Popular José Ingenieros (Independencia 669, Zárate). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Club Ciudad de Campana (Chiclana 209, Campana). El Bondi (El Dorado 1518, Escobar). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Llave (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Mercado Witcel (Esmeralda 710, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana). Teatro Pedro Barbero (San Martín 381, Campana). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Bisellia Teatro Bar: A las 21 habrá stand up con Fede Cyrulnik. Después de medianoche será el turno de las bandas de rock "Entreperros" y "El Verdugo del Juez". El Bondi: Charla sobre constelaciones familiares con Cristina Carvalho a partir de las 18. Mauri´s Bar: Desde medianoche estarán sonando "Círculo Cromático" junto a Nelson Escalante. $50.- SuperFreak: Habrá tributo a "The Ramones" por "Sonia & Intensos". Estarán como invitados "Alto Calibre" y "The Maphlex". Teatro La Rosa: A las 21 se presenta el unipersonal "Severino, la otra historia", protagonizada por Leonel Vallejo. Entrada con descuento para estudiantes, docentes y jubilados. Wakisiri: A las 21 se celebra el Día del Periodista. SÁBADO Arte y Otra Cosa: Desde las 21:30 se presentan Flor de Lío con la vocalista Katia Ivandic, Florencia Amengual, una de las bandoneonistas destacadas del país y Lionel Mortola, gran contrabajista, arreglador e investigador de la música popular y del jazz. $200.- El Bondi: A las 21 estará "Varieté bajo las estrellas" En esta edición invernal habrá humor y acrobacias. Imagen: Tributo a "Virus" por "Hotel Saboy". El evento comienza a las 22. Mauri´s Bar: El grupo local "El Disidente" festeja su tercer año de vida. Pachamama: A partir de las 20 se presentan "Trac Trac", "Licantropo", "Lou Bauman", "Cabeza de Niña" y "Marcoco". Teatro Pedro Barbero: "Chinwenwencha", dirigida por Gustavo Dappiano, a las 20. ( Entradas agotadas). SuperFreak: Tributo a "Led Zeppelin", a cargo de "Led Ladies" en el marco de la presentación del libro "Una Mente Ilustrada" de Santiago Repetto. $200. Banda invitada: "SPRATTUS". Wakisiri: Correa, Marizaldi y Giufrida a partir de las 21. Entrada al sobre. 17 Unidos: Llega a Campana el mítico grupo "Los Palmeras". DOMINGO Bisellia: A las 21 se presenta la cantautora Mariela Milstein. Entrada al sobre. Club Ciudad de Campana: A partir de las 17, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional clausura la 8º edición de "Otoño clásico en tu ciudad". Entrada libre y gratuita. La Última Puerta: Habrá juegos para chicos y grandes toda la tarde. El Bondi: De 12 a 18 estará el encuentro de productores y artesanos de La Red de Economía y Solidaria Los Humedales con buffet saludable. Teatro Pedro Barbero: Repite "Chinwenwencha", a las 20 (entradas agotadas).



Este sábado a partir de las 21:30 se presenta en “Arte y Otra Cosa" el trío “Flor de Lío" junto a la cantante Katia Ivandic. $200.-



Agenda del Fin de Semana:

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: