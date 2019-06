AUSPICIANTES:





El campanense atravesó velozmente el centro de nuestro continente y arribó al país azteca, que recorrerá a lo largo de su costa con el océano Pacífico. Son solo 9.300 kilómetros los que separan al campanense Gonzalo Firpo de su meta, el pueblo de Prudhoe en el techo de Alaska. La cifra puede parecer una odisea, pero se le pierde temor cuando se toma en cuenta el kilometraje recorrido por Firpo desde que salió de Campana, recorrió de punta a punta la Argentina, cruzó Chile, Perú y Ecuador, atravesó Colombia, desembarcó en Panamá y siguió viaje por Guatemala, Honduras y El Salvador. "Les cuento que voy rodando con rumbo norte por las tierras de Pancho Villa. Estoy ahora en la ciudad de Arriaga. Saludos y abrazos", escribió ayer el campanense en su grupo de Facebook "Mis viajes en moto", que reúne a una gran cantidad de seguidores siempre ansiosos por saber de los nuevos horizontes que aparecen en la aventura de Firpo. El último contacto con La Auténtica Defensa del motociclista había sido el martes, cuando se encontraba recorriendo Guatemala, país al que definió como "muy lindo" y "con gente muy amable, que dan una mano de manera desinteresada". Antes había estado en Costa Rica, donde pudo hacer "un poco de playa" en la aguas del océano Pacífico. Y después, en Nicaragua, país en el que se animó a conocer el volcán Concepción, sobre cuya cima "las nubes hacen parecer que está humeando, pero no". "La verdad que, aunque estoy lejos, estoy muy cerca de Alaska. Estoy más cerca de ahí que de Campana. Estoy feliz de la vida, la moto anda diez puntos y mucha gente me está ayudando con el libro, lo que me viene muy bien", expresó el campanense. "Le agradezco a Fernando Andrioli, a Miye de Motostar, a los muchachos de la cafetería La Catedral y de la gomería La Cueva", añadió. Firpo ya recorrió 16 mil kilómetros en 75 días de viaje, y con México llegó a su país número 12 en esta travesía americana. Solo le falta hacer escala en dos países más, grandes países en realidad, como lo son Estados Unidos y Canadá. Según el itinerario establecido, los atravesará a lo largo de la costa oeste. Por ahora, la fecha estimada de su arribo triunfal en Prodhoe se mantiene para los primeros días de julio. Sin percances, el viaje va viento en popa y con el tanque lleno. En el camino, Firpo también se vinculó con otros amantes de las dos ruedas, algunos con destinos tan ambiciosos como el suyo. "Me preguntan por Argentina, porque gusta mucho por su variedad de climas", aseveró. Y cerró "El viaje va de mil maravillas".

Firpo lleva como consignas las Malvinas argentinas y la aprobación de la Ley Nacional de Autismo.





La moto de Firpo en la frontera con México.





El campanense cuenta los días para llegar a Alaska, aunque disfruta cada paso.



Destino Alaska:

Gonzalo Firpo ya llegó a Norteamérica

