La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jun/2019 Breves: Noticias de Actualidad







MACRI - BOLSONARO El presidente Mauricio Macri recibió ayer a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, y aseguró que "hay que girar la visión" del Mercosur para "centrarnos en cómo nos insertamos en el mundo". "Estamos muy cerca de un acuerdo con la Unión Europea, también con Canadá y con otros países. Creemos que hay una gran oportunidad ahí", resaltó el jefe de Estado argentino. Durante una declaración de prensa conjunta que brindaron ambos mandatarios en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri destacó, también, que ambas naciones van a "hacer todo lo posible para que se restablezca la democracia en Venezuela". NUEVO PROCESAMIENTO PARA CFK El juez federal Claudio Bonadio procesó nuevamente ayer a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita en el manejo de la obra pública durante su Gobierno y le trabó prisión preventiva sumado a un embargo millonario. El procesamiento incluye una gran cantidad de empresarios que superan los más de 100, quienes también fueron acusados por el delito de asociación ilícita a raíz del reparto de las licitaciones entre 2003 y 2015. Se trata de otro procesamiento con prisión preventiva impuesto por Bonadio contra la ex mandataria y por el cual ahora le trabó un embargo de 11.502.000.000 de pesos. Hasta el momento, Cristina Kirchner recibió 13 procesamientos por distintas causas y muchos de los cuales impuso Bonadio, en tanto que de ellos siete son con prisión preventiva aunque sin cumplir por tratarse de una senadora nacional con fueros. UIA - CRISIS El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, advirtió ayer que el país atraviesa "el peor de los momentos" a nivel económico, como consecuencia de "la recesión y las altas tasas". Según el dirigente, "hay una caída generalizada en casi todos los sectores, en un contexto de altas tasas con recesión y caída de consumo". "Por eso creo que estamos en el peor de los momentos. Y no hay un panorama de mejora en el corto plazo. Esta es la coyuntura que está teniendo nuestro país", lamentó Acevedo a FM Millenium. A la vez, el ejecutivo de la Aceitera General Deheza (AGD) agregó: "Al estar en un período electoral, no veo que pueda haber medidas diferentes a las que tenemos ahora. Tal vez sí lo hagan cuando termine la campaña". MURIÓ MONETA El empresario Raúl Moneta falleció a los 74 años, tras luchar durante largo tiempo contra una grave enfermedad, confirmaron ayer allegados a su familia. Raúl Juan Pedro Moneta Lucini era un abogado, escribano, banquero y empresario argentino, con gran protagonismo durante los años 90, así como también había incursionado en el mundo de los medios de comunicación. Hijo de una familia adinerada, estudió y se formó en el exclusivo Saint George College, del partido bonaerense de Quilmes, y posteriormente se recibió de abogado y de escribano, como su padre. Tiempo después, cuando tenía 33 años, Moneta se asoció en 1977 con su tío, Benito Jaime Lucini, con quien creó una entidad extrabursátil llamada República, que en 1984 se convirtió en banco. Bajo el mando de la empresa de Moneta (República Holdings) y con distintos socios como el grupo Telefónica, Daniel Vila-José Luis Manzano y el fondo de inversión texano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMT&F), el CEI tuvo una participación directa o indirecta en Telefé, Canal 9, el grupo América, Telefónica de Argentina, Editorial Atlántida y Cablevisión.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: