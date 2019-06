Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN BASURAL QUE CRECE "Esto es en la calle Río Negro, entre Misiones y Colectora Norte. Vecinos que perjudican al barrio está haciendo un basural cada vez más grande", escribe Oscar.

OTRA LUZ LED QUEMADA "La luz de Led de Sivori y Colón fue reparada.... Gracias. Ahora sobre calle Colón, esquina Sivori una de las Luces de Alumbrado Público dejó de funcionar. ¿Se habrá quemado el foco?", muestra Marcelo. TAREA CUMPLIDA "Tarea cumplida; están arreglando el agujero de Avenida Balbín al 850. La pena es que la gente no respeta el corte de calle y pasan sobre la primera capa de asfalto con motos, inclusive en la noche pasó un auto", muestra Olga. #ComoRecibimos Mitre y French 20 días que no funciona el semáforo. Se reclamó 2 veces al CEMAV. Dicen que lo pasan por computadora al sector que corresponde pero... Habrá que esperar un accidente para reaccionar??? Agradezco la atención, escribe Elvira al Whatsapp 03489-15-488321 pic.twitter.com/6qdTu90lYT — Daniel Trila (@dantrila) 7 de junio de 2019 #QuejaVecinal olor a papas podridas. Vecinos de Villanueva, calle San Martín y General Savio hasta Rawson soportan permanente olor nauseabundo de un lavadero de papas ubicado en esa zona. Inspección Municipal estuvo en el lugar, pero no hicieron planta de tratamiento de efluentes pic.twitter.com/FAfnFnM6dO — Daniel Trila (@dantrila) 31 de mayo de 2019

7 de Junio de 2019:

Quejas Vecinales

