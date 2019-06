La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jun/2019 Fútbol 5 Femenino:

Se disputó la tercera fecha del Torneo Pink







La Selección, Las Anónimas y Plan B volvieron a ganar y se mantienen con puntaje perfecto. La cuarta jornada se desarrollará mañana sábado, siempre en las canchas del predio "El Mundialista Fútbol 5". El pasado sábado se disputó la tercera fecha del Torneo de Fútbol 5 Femenino "Pink" que se desarrolla en las canchas del predio "El Mundialista Fútbol 5", ubicado en la calle Entre Ríos 21. Y fue una jornada en la que tres equipos (La Selección, Las Anónimas y Plan B) se mantuvieron por la senda ganadora y siguen con puntaje perfecto, mientras que otros tres (Cheetahs, Yacansa e Hierros Campana) no pudieron continuar por ese camino. Además, en esta tercera fecha, Desertoras y Chimuelas lograron sus primeros triunfos de esta segunda edición del Torneo "Pink". En cambio, todavía quedan cuatro equipos sin poder sumar puntos en el certamen. Los resultados y las goleadoras que dejó esta tercera jornada, desarrollada el pasado sábado, fueron los siguientes ZONA ROSA -Desertoras 7 – Armate Uno 0. Goles: Tatiana Medina (3), Helga Sack (2), Florencia Suárez y Sofía Rocca (DES). -La Selección 5 – Cheetahs 1. Goles: Julieta Castillo (3), Romina Escobar y Anahí Lescano (SEL); Lucía Romero (CHE). -Real Bañil 5 – Mala Mía 2. Goles: Evelyn Orosco (3), Delfina Silva y Paloma Slavin (RB); Jimena Cáceres y Estefanía Merlino (MM). ZONA FUCSIA -Plan B 8 – Yacansa FC 3. Goles: Adriana Preiser (3), Carolina Galiano (2), Rocío Palau, María Durate y Melanie Correa (PB); Aylén Herrera (2) y Mariel Rossini (YAC). -Chimuelas 5 – Rústicas 1. Goles: Telma Peral (3) y María Victoria Zarantonello (2) (CHI); Ayelén Ávalos (RUS). -El Rejunte 1 – Hierros Campana 1. Goles: Carolina Pasquet (ER); Dannia Giménez Benítez (HC). INTERZONAL: Las Anónimas 5 – Drink Team 1. Goles: Carolina González (3), Maira Inda y Aracelí Sánchez (LA); Giuliana Signorelli (DT). POSICIONES -Zona Rosa: 1) La Selección y Las Anónimas, 9 puntos; 3) Real Bañil, 7 puntos; 4) Cheetahs, 6 puntos; 5) Desertoras, 3 puntos; 6) Mala Mía y Armate Uno, sin puntos. -Zona Fucsia: 1) Plan B, 9 puntos; 2) Hierros Campana, 7 puntos; 3) Yacansa, 6 puntos; 4) Chimuelas, 3 puntos; 5) El Rejunte, 2 puntos; 6) Drink Team y Rústicas, sin puntos. PRÓXIMA FECHA Este sábado 8 de junio se disputará la cuarta jornada del certamen y tendrá la siguiente programación: -Zona Rosa: Real Bañil vs Cheetahs (12.30), Mala Mía vs Las Anónimas (13.45) y Armate Uno vs La Selección (15.00). -Zona Fucsia: Yacansa vs Chimuelas (13.15), El Rejunte vs Rústicas (14.30) y Drink Team vs Hierros Campana (15.45). -Partido interzonal: Cheetahs vs Plan B (16.45) GOLEADORAS Disputadas las primeras tres fechas del torneo, las máximas artilleras son: 1) Romina Escobar (La Selección), con 15 goles; 2) Julieta Palacios (Yacansa), 10 goles; 3) Gimena Sauco (Hierros Campana) y Evelyn Orosco (Real Bañil), 8 goles; 5) Adriana Preiser (Plan B), 7 goles.

DESERTORAS FC SUPERÓ 7-0 A ARMATE UNO Y CONSIGUIÓ SU PRIMER TRIUNFO DEL TORNEO.





MALA MÍA Y REAL BAÑIL SE ENFRENTARON POR LA ZONA ROSA. ESTEFANÍA MERLINO MARCÓ UNO DE LOS GOLES DE MALA MÍA.



