Ambos equipos suman cuatro victorias en cuatro presentaciones. Mañana se disputa la quinta fecha.

Con la participación de ocho equipos, se está desarrollando el Torneo Anual de Fútbol para trabajadores municipales que es organizado por la Secretaria de Deportes y Recreación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana.

La competencia se lleva adelante en las instalaciones del Camping de Trabajadores Municipales ubicado en el barrio Las Acacias y el equipo campeón recibirá como premio un viaje con destino a confirmar, tal como viene ocurriendo en los últimos años.

Hasta el momento se disputaron cuatro fechas y dos equipos han picado en punta: Paleros y Cardales ganaron los cuatro encuentros que disputaron y con 12 unidades lideran la tabla de posiciones, aunque Paleros cuenta con mejor diferencia de gol tras haber convertido 26 tantos y haber recibido apenas 4.

Más atrás se ubican: 3) La Junta, 9 puntos; 4) Rejunte, 7 puntos; 5) Parques, 3 puntos; 6) Logística, 3 puntos; 7) Tránsito, 1 punto; 8) CIMoPU, sin puntos.

La quinta fecha de este torneo se disputará mañana por la tarde con los siguientes partidos: Cardales vs Rejunte (14.30 horas), Parques vs Tránsito (15.10), La Junta vs Paleros (15.50) y Logística vs CIMoPU (16.30).