PRUEBA ANTE NICARAGUA Esta noche, la Selección Argentina enfrentará a Nicaragua en su único amistoso preparatorio para la Copa América "Brasil 2019". El encuentro se disputará en el estadio Bicentenario de San Juan desde las 21.10 horas con transmisión de TyC Sports. Tras este partido, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se preparará para viajar el domingo con rumbo a Salvador (Brasil), donde el sábado 15 debutará en la Copa América frente a Colombia. NEYMAR AFUERA El delantero brasileño Neymar Jr no jugará la Copa América 2019 tras ser desafectado por la Confederación Brasileña de Fútbol por la lesión que sufrió en el amistoso contra Qatar disputado el miércoles por la noche en Brasilia. "Después de sufrir una torcedura en el tobillo derecho durante el partido del miércoles frente a Qatar, Neymar ha sido sometido a exámenes complementarios con imagen que confirman la rotura del ligamento del tobillo", señala el comunicado de la CBF. En dicho encuentro, Brasil venció 2-0 a Qatar. MÁS AMISTOSOS Camino a la Copa América, otras tres selecciones sudamericanas disputaron partidos amistosos el miércoles por la noche. Con la conducción técnica de Eduardo Berizzo, Paraguay (rival de Argentina en la fase de grupos) igualó 1-1 con Honduras. Por su parte, Perú, que sigue bajo la batuta de Ricardo Gareca, venció 1-0 a Costa Rica. Mientras que Venezuela cayó por 3 a 1 frente a México, seleccionado dirigido ahora por Gerardo "Tata" Martino. HOLANDA FINALISTA La Selección de Holanda se clasificó a la final de la Copa de Naciones de la UEFA tras vencer 3-1 en semifinales a Inglaterra en tiempo extra. Los 90 minutos terminaron igualados 1-1: Marcus Rashford abrió la cuenta de penal para los británicos, mientras que Matthijs De Ligt igualó a los 28 del complemento para el combinado dirigido por Ronald Koeman. Luego, en el alargue, Kyle Walker y Quincy Promes marcaron para el 3-1 final a favor de los holandeses, que jugarán la final frente a Portugal, que en semifinales venció 3-1 a Suiza con triplete de Cristiano Ronaldo. La final se disputará el domingo en Oporto. MUNDIAL FEMENINO Hoy se pondrá en marcha el Mundial de Fútbol Femenino "Francia 2019". El partido inaugural tendrá a las locales enfrentando a Corea del Sur desde las 16.00 (hora argentina) por la primera fecha del Grupo A. La Selección Argentina regresa a una Copa del Mundo después de 12 años. Integra el Grupo D y debutará el próximo lunes 10 a las 13.00 frente a Japón. MUNDIAL SUB 20 Hoy comenzarán los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 que se está disputando en Polonia. A las 10.30 se medirán Colombia vs Ucrania, mientras que a partir de las 13.30 jugarán Italia vs Malí (que eliminó a Argentina en los Octavos de Final). Los otros dos cruces serán mañana sábado: Estados Unidos vs Ecuador y Corea del Sur vs Senegal. LANÚS, A LA SUDAMERICANA La Superliga confirmó que Lanús será representante argentino en la próxima edición de la Copa Sudamericana junto a Atlético Tucumán, Vélez, Independiente, Unión y Huracán. De esta manera desestimó el pedido de Argentinos Juniors, que, por ser el mejor ubicado de los no clasificados en la Copa Superliga (llegó a semifinales), solicitaba ocupar la plaza que le correspondía al subcampeón. Por su parte, Lanús argumentaba que el cupo que liberaba Atlético Tucumán (ya estaba clasificado a la Sudamericana) tenía que ocuparse por la tabla de Superliga.

