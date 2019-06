La Primera Caballeros cayó ajustadamente por 31 a 29 como visitante y sufrió su segunda derrota consecutiva.

Por la 10ª fecha del Torneo Apertura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club cayó 31-29 como visitante ante Juventud Unida "B".

De esta manera, el equipo dirigido por Eduardo Godoy sufrió su segunda derrota consecutiva, dado que en su última presentación había perdido ajustadamente con Colegio Guadalupe "B", líder y único invicto de la categoría.

El encuentro se desarrolló en cancha de Juventud Unida (en San Miguel), donde el CBC dio batalla en un partido muy parejo, que al término de la primera parte favorecía al local 16-14. En ese primer tiempo sobresalió la actuación de Juan Barraza en Juventud Unida, marcando 6 de los 8 goles que totalizaría en el partido. En tanto, en el complemento se destapó Martín Sotelo, quien convirtió 6 de sus 7 tantos en esa mitad.

Por el lado del conjunto campanense, los máximos artilleros fueron Franco Parrilla, Luciano Díaz y Gonzalo Comínguez, quienes anotaron 6 goles cada uno. Además, Leonel Dente sumó 4 (todos en la primera parte). La estadística goleadora la completaron Tomás Dannemann (2), David Piaggio (2), Félix Walsh (2) y Valentín Barrionuevo (1).

Con esta derrota, el CBC comparte ahora la tercera ubicación junto a CEDEM Caseros con 23 puntos y quedó a dos del escolta Comunicaciones (25), mientras que Colegio Guadalupe (28) logró una ventaja interesante en lo más alto de las posiciones.

Los demás resultados de esta 10ª fecha del Apertura de Quinta División fueron: Defensores de Glew 21-19 Municipalidad de Vicente López "C", Municipalidad de Almirante Brown 21-22 UNLu "C", Colegio Guadalupe "B" 28-26 All Boys, Colegio José Hernández 22-25 CEDEM Caseros, Comunicaciones 24-19 Auxiliar Merlo "B" y Deportivo Morón 25-29 SAG Polvorines "C".

El próximo compromiso de Campana Boat Club será este domingo, cuando enfrente en condición de local a Deportivo Morón, equipo que marcha en la 7ª ubicación del certamen.



EL CBC COMPARTE AHORA LA 3ª POSICIÓN CON CEDEM CASEROS.

La Primera Damas cayó ante Instituto Grilli

Por la 10ª fecha del Torneo Apertura de Cuarta División Femenina de la FEMEBAL, la Primera Damas del Campana Boat Club cayó 22-18 frente a Instituto Grilli como visitante en un partido disputado el pasado sábado.

De esta manera, las Celestes sumaron su novena derrota del campeonato y comparten ahora la 13ª posición junto a Instituto Grilli, ambos con 12 unidades. El líder sigue siendo Racing Club, con 28 puntos (nueve victorias y apenas una caída).

En este encuentro ante Instituto Grilli, la máxima artillera del equipo dirigido por Eduardo Godoy fue Tatiana Alvarado, quien marcó 4 goles. Además, también convirtieron: Verónica Schinoni (3), Camila Recalde (3), Carolina Valerio (2), Paloma Slavin (2), Loana Vietta (2), Macarena Vignale (1) y Agostina Lorenzo (1). La plantilla del CBC la completaron Rosario Recalde, América Peral, Agostina Pérez y Delfina Serra.

El próximo compromiso de la Primera Damas será frente a Instituto San Pablo Wilde por la 11ª fecha de este Apertura de Quinta División.