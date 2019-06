La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jun/2019 Básquet:

Boat Club recibe esta noche a Independiente







Juegan desde las 21.30, por la primera fecha de la segunda rueda del Torneo Oficial de la ABZC. Anoche, Ciudad de Campana ponía en marcha la segunda rueda del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) con su visita a Defensores Unidos de Zárate. Y hoy, en la continuidad de esta 10ª fecha, el Campana Boat Club recibirá desde las 21.30 horas la visita de Independiente de Zárate. Para el Celeste será su segundo encuentro de la semana, dado que el martes enfrentó al invicto Presidente Derqui, también como local (fue derrota por 82-75). Y será también la oportunidad de empezar esta segunda rueda con el pie derecho para tratar de torcer una primera vuelta que lo dejó en el último lugar de las posiciones con apenas 9 puntos (una victoria y siete derrotas). Sin embargo, no la tendrá fácil el conjunto dirigido por Gustavo Godoy: Independiente es un equipo bien trabajado, que viene jugando junto desde el último Torneo Provincial y que cuenta con un experimentado entrenador como lo es Raúl Belcuore (ex DT de Siderca de Campana). Hasta el momento, el balance del Rojo en el torneo es de cuatro victorias y cinco derrotas. Además, esta noche también jugarán: Sportivo Pilar vs Presidente Derqui y Sportivo Escobar vs Atlético Pilar. En cambio, todavía no fue confirmado el duelo entre Central Buenos Aires y Honor y Patria de Capilla del Señor que completa la fecha.

BOAT CLUB BUSCARÁ SU SEGUNDO TRIUNFO DEL TORNEO.

#Básquet Esta noche, desde las 21.30 horas, el Campana Boat Club recibe a Independiente de Zárate por la primera fecha de la segunda rueda del Torneo Oficial de la ABZC. pic.twitter.com/x5ScikTgtk — Pablo Scoccia (@chuecosco) 7 de junio de 2019

Básquet:

Boat Club recibe esta noche a Independiente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: