El campanense Matías Milla arriba a este compromiso luego de haber sido 3º en San Juan y trepar al 5º puesto del campeonato de pilotos. "Llegó motivado, dispuesto a seguir evolucionando", contó en la previa, al tiempo que manifestó su descontento con la "restricción de pista" que sufrirá en el entrenamiento de hoy. Este viernes comienza la actividad oficial de la cuarta fecha del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. La cita será en el renovado autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. El circuito rosarino se presenta ahora con un trazado de 4.000 metros y ha dejado de ser la pista más pequeña del calendario para pasar a convertirse en un gran desafío por descubrir. De hecho, poco ha quedado de los 2.500 metros de la pista que albergó al Súper TC2000 desde 2012 y donde el campanense Matías Milla obtuvo su primer podio en la categoría (fue 3º en 2016 con Toyota). Dos aspectos que sí se mantienen en el trazado son el veloz curvón número uno y la exigente última curva con peralte. El piloto de nuestra ciudad arriba a esta cita después de haber conseguido con su Renault Fluence #28 el tercer puesto en la última carrera desarrollada en El Villicum, provincia de San Juan. Con esa actuación se trepó al quinto puesto del campeonato, que comparte actualmente con Agustín Canapino (Chevrolet). Ambos tienen 20 puntos, todavía lejos del líder Leonel Pernía (Renault), que suma 58. "Llego motivado, después del gran resultado conseguido en El Villicum, dispuesto a seguir evolucionando y a continuar por este camino, con mucho sacrificio y mejorando paso a paso. Entre los objetivos está el de seguir sumando química con mi grupo de trabajo para poder ser más rápido y aprovechar el gran auto que tengo en clasificación, algo que todavía no he podido lograr", le contó Milla a Carburando en una nota previa a esta cuarta fecha. Sin embargo, el campanense tendrá trabajado limitado en pista hoy viernes, dado que en el entrenamiento que se desarrollará de 16 a 17 horas, los seis primeros pilotos del campeonato sólo podrán disponer de 15 minutos en el trazado: "Es una pista nueva, por lo que no estoy de acuerdo con la restricción de pista, porque no tengo ninguna ventaja. Es más: me siento en desventaja, ya que muchos pilotos han competido en la pista nueva, algunos en más de una oportunidad", señaló el Negro al respecto. "Deberé aprovechar al máximo los 15 minutos que tengo de pista en el entrenamiento de este viernes. Tengo el trazado visualizado con una cámara de Turismo Carretera y trataré de aprovechar al máximo ese tiempo para ser rápido el día sábado, intentando poder largar adelante el domingo", agregó. En su buen comienzo de temporada y su avance en el campeonato del Súper TC2000, Milla señaló: "Es un comienzo regular. Lamentablemente (en la primera fecha) sufrí un recargo apresurado de los Comisarios Deportivos, que me sacaron de la carrera cuando venía cuarto. Sería otra la situación si hubiera sumado puntos en esa carrera. Ahora estoy relegado en el campeonato, pero con un auto competitivo que hacía rato no tenía. Medirme con Facundo Ardusso y Leonel Pernía me permite rescatar este trabajo de menor a mayor que venimos haciendo con Gabriel Mazzei. Mi idea es continuar en este camino de trabajo, siendo regular y estando a la altura de mis compañeros de equipo". Lo dicho: hoy viernes se desarrollará el "entrenamiento extra" agregado recientemente, aunque con restricción para los seis mejores del campeonato. Luego, la actividad continuará el sábado con dos tandas de entrenamientos oficiales (9.25 y 13.10 horas); y la clasificación, a partir de las 16.10 horas. En tanto, el domingo habrá una Prueba Libre a las 9.20, mientras que la final se largará a las 12.00, a un total de 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

EL RENAULT FLUENCE #28 SE PREPARA PARA SALIR A PISTA EN ROSARIO.

