Se programaron cinco encuentros para esta tarde. Por el Grupo A juega uno de los líderes, Villa Dálmine, y también el invicto San Cayetano. Por el Grupo B, Puerto Nuevo no se presentaría ante Otamendi. Mañana habrá otros cinco encuentros.

La sexta fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se pondrá en marcha hoy, en una jornada en la que fueron programados cinco encuentros, aunque en realidad se jugarán cuatro, dado que Puerto Nuevo no se presentará a su compromiso frente a Otamendi FC, repitiendo lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando tampoco alistó equipo para jugar ante La Josefa.

GRUPO A

Tres partidos de esta zona se disputarán hoy. Villa Dálmine, que comparte la cima de las posiciones con Mega Juniors, se medirá frente a Deportivo Río Luján desde las 15.30 horas en la cancha principal del predio Héctor Fillopski.

En tanto, el invicto Deportivo San Cayetano enfrentará a Desamparados FC desde las 18.00 en cancha de La Josefa. El "Sanka" buscará volver a la victoria después del empate 2-2 ante Malvinas.

El tercer partido de este grupo que se disputará hoy será el duelo entre El Junior y Malvinas, que fue programado para las 18.00 en Puerto Nuevo. Ambos conjuntos irán en busca de su primer triunfo.

La sexta fecha del Grupo A se completará mañana con dos encuentros: Defensores de La Esperanza jugará frente a Deportivo San Felipe (13.00 en cancha de La Josefa) y Lechuga FC vs Juventud Unida (15.30 Lechuga). En tanto, Mega Juniors quedará libre.

GRUPO B

El encuentro más atractivo que presentaba esta zona hoy no se jugará por la no presentación de Puerto Nuevo. De esta manera, Otamendi sumará tres nuevos puntos y elevará su cosecha a 9 unidades.

En cambio, la continuidad de Puerto Nuevo en la Liga Campanense está llena de interrogantes. Después que concluyó su participación en el campeonato de la Primera D de AFA, su último compromiso fue derrota 3-0 frente a Atlético Las Praderas.

Así, el único partido de esta zona que se jugará hoy será el enfrentamiento que sostendrán Leones Azules y Las Palmas desde las 15.45 en cancha de La Josefa. Será un duelo entre dos equipos que todavía no han podido ganar.

En tanto, mañana domingo habrá tres partidos con protagonistas importantes de este Grupo B: La Josefa (líder) jugará como local ante Atlético Las Campanas desde las 15.30 horas; el escolta Villanueva se medirá con Barrio Lubo (a las 13.00 en cancha de Lechuga); y Atlético Las Praderas chocará con Albizola FC (10.30 en La Josefa).



DESAMPARADOS SERÁ RIVAL DEL INVICTO SAN CAYETANO, DESDE LAS 18.00 HORAS.

SE DISPUTA LA 9ª FECHA DEL TORNEO FEMENINO

Será en cancha de Leones Azules. En el primer turno se enfrentarán los dos líderes: Juventud Unida vs La Josefa.

La novena fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol se disputará hoy en cancha de Leones Azules, en el barrio Otamendi. La acción comenzará a las 10 de la mañana y con el partido más importante de la jornada: se enfrentarán Juventud Unida y La Josefa, los dos líderes que tiene el certamen.

Hasta el momento, ambos conjuntos suman 18 puntos. Juventud Unida, que ya quedó libre, producto de seis victorias y una derrota; mientras que La Josefa está invicto, con cinco triunfos y tres empates (todavía no tuvo fecha libre).

La jornada de este sábado continuará luego con los siguientes partidos: Leones Azules vs Las Palmas "A" (11.20), Mega Juniors vs Defensores de La Esperanza (12.40), Deportivo San Felipe vs Villanueva (14.00) y Las Palmas "B" vs Otamendi FC (15.20). Queda libre: Las Palmas "C".

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Juventud Unida y La Josefa, 18 puntos; 3) Las Palmas "A", 15 puntos; 4) Otamendi FC, 14 puntos; 5) Leones Azules, 12 puntos; 6) Las Palmas "B", 11 puntos; 7) Las Palmas "C", 8 puntos; 8) Defensores de La Esperanza y Deportivo San Felipe, 5 puntos) 10) Mega Juniors, 4 puntos; 11) Villanueva, 1 punto.

HOY INICIA EL CAMPEONATO INFANTIL

Cuenta con más de 60 equipos divididos en cinco categorías. La actividad se desarrollará desde las 9.30 en las cuatro canchas del predio de Laziale.

Después de diferentes pruebas pilotos y un intenso trabajo para concretar "fichajes" e inscripciones, la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga Campanense pondrá en marcha hoy el Torneo Infantil.

Este certamen se dividirá en cinco categorías y contará con la participación de más de 60 equipos. Están los clubes que integran la Liga, pero también se han sumado otros como Ciudad de Campana, Tavella, la Escuela Municipal del barrio Santa Florentina y la Escuela de la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia.

La primera jornada se desarrollará este sábado desde las 9.30 horas en las cuatro canchas del predio de Laziale (ex Lechuga) ubicado en Bellomo y Vigalondo.

En la cancha 1 jugará la categoría 2005/06 con el siguiente cronograma: Río Luján vs Desamparados (9.30), Otamendi vs Lechuga 10.20), Las Palmas vs Mega Juniors (11.10), Las Praderas "A" vs Albizola (12.00), Las Praderas "B" vs Defensores de La Esperanza (12.50), La Josefa vs Puerto Nuevo (13.40) y Leones Azules vs Casa de Día Padre Aníbal (14.30).

En la cancha 2 jugará la categoría 2007/08: Ciudad de Campana vs La Josefa (9.30), Río Luján vs Leones Azules (10.20), Las Praderas "A" vs Mega Juniors (11.10), Otamendi vs Puerto Nuevo (12.00), Desamparados vs Lechuga B (12.50), Casa de Día Padre Aníbal vs Lechuga A (13.40) y Las Praderas B vs Defensores de La Esperanza (14.30).

En la cancha 3, por la categoría 2009/10 se medirán: Río Luján "A" vs Leones Azules (9.30), Tavella vs Río Luján "B" (10.15), Las Praderas "B" vs Otamendi (11.00), Lechuga vs Mega Juniors (11.45), Albizola vs La Josefa (12.30) y Las Praderas "A" vs Casa de Día Padre Aníbal (13.15).

Y en la cancha 4, por la categoría 2011/12 jugarán: Río Luján "A" vs Deportivo San Felipe (9.30), Defensores de La Esperanza vs Tavella (10.15), Lechuga vs Río Luján "B" (11.00), Albizola vs Las Praderas "B" (11.45), La Josefa "B" vs Las Praderas "A" (13.15), La Josefa "A" vs Casa de Día Padre Aníbal (14.00) y Mega Juniors vs Escuela Santa Florentina (14.45).

Además, en esta cancha 4 se jugará un partido de la categoría promocional 2013/14: Río Luján vs Mega Juniors (12.30).