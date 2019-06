En el inicio de la segunda rueda se impuso 81-64 en Villa Fox. Francisco Santini volvió a ser el goleador, esta vez con 27 puntos. La segunda rueda del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se puso en marcha el jueves por la noche en Villa Fox, donde Ciudad de Campana superó por 81 a 64 a Defensores Unidos de Zárate. De esta manera, el Tricolor mejoró su registro en el certamen a seis victorias y cuatro derrotas para así llegar a los 16 puntos y alcanzar temporariamente la coma de las posiciones junto a Sportivo Pilar (16). Por su parte, CADU sufrió su séptima derrota y sigue en el fondo de la tabla con 10 puntos, apenas por encima del Campana Boat Club (9), que anoche jugaba como local ante Independiente de Zárate. En su encuentro frente a Defensores Unidos, el CCC prácticamente liquidó el pleito en los primeros diez minutos, cuando tomó 21 puntos de diferencia (29-8). En ese pasaje descolló el juvenil Agustín Hernández (13 puntos, incluidos dos triples), bien acompañado por Camilo Cáceres (dos triples) y Francisco Santini (6 puntos). En el segundo cuarto, Santini aportó dos "bombas" y Cáceres otra para que los dirigidos por Sebastián Silva se escapen en el marcador. De allí en adelante, el camino no le presentó sobresaltos a Ciudad y el entrenador pudo rotar a toda su plantilla hasta el 81-64 final. Anoche, en la continuidad de esta 10ª fecha, además del Campana Boat Club vs Independiente de Zárate, también jugaban Sportivo Pilar vs Presidente Derqui y Sportivo Escobar vs Atlético Pilar. La jornada se completará luego con Central Buenos Aires de Zárate vs Honor y Patria de Capilla del Señor. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES UNIDOS (64): Carlos Garín Palacios (17), Guido Tedesco (4), Emiliano Cimenti (6), Valentino Prego (8) y Bruno Girardi (12) (FI) Juan Cuenca (1), Nicolás Ferreyra (5), Teo Criado (1), Nahuel Arana (2) y Lautaro Burgueño (8). DT: Juan Negro. CIUDAD DE CAMPANA (81): Facundo Romani (2), Camilo Cáceres (14), Francisco Santini (27), Agustín Hernández (12) y Rubén Runke (11) (FI) Emilio Polese (8), Joaquín Aguilar (0), Gianluca Cinquini (2), Joaquín Cazurro (2), Matías Pagura (0) y Santiago Fernández (2). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 9-29 / 17-20 (26-49) / 24-18 (50-67) / 14-14 (64-81). JUECES: Raúl Imosi y Ezequiel De la Peña. GIMNASIO: Defensores Unidos.



CÁCERES APORTÓ 14 PUNTOS, INCLUIDOS TRES TRIPLES EN LA PRIMERA PARTE.

#Básquet En el inicio de la 2da rueda del Oficial de la ABZC ganaron los dos equipos campanenses: Ciudad venció 81-64 a CADU en Zárate con 27 puntos de Fran Santini; y Boat Club superó 97-68 a Independiente como local con Marafioti []y Cadelli como goleadores (24 cada uno). pic.twitter.com/3AC25WA287 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 8 de junio de 2019 Final en Campana @campanaboatclub 98 @Inde_Zarate 68 — Sergio Herreros (@El_Puma07) 8 de junio de 2019

