Ayer, en el Día del Periodista, al pie de monumento a José Luis Cabezas se recordó a los trabajadores de prensa locales fallecidos. Periodistas y políticos reflexionaron sobre el ejercicio de la profesión en la ciudad. "Hoy podemos ver con satisfacción que la creación de la carrera de Comunicación Social en el Instituto 15 está dando sus frutos. Cada vez son más los periodistas formados y merced a las nuevas tecnologías, nuestros vecinos tienen más opciones desde dónde elegir informarse", señaló ayer por la mañana Rubén Carneiro, periodista de Canal 15, al pie del monumento a José Luis Cabezas. Como todos los 7 de junio, el Círculo de Periodistas de Campana (CIPECA), organizó su acto conmemorativo en la plaza Eduardo Costa y su presidente, Mario Roque Valiente, cedió la palabra a los políticos presentes y también a un representante de cada formato: radio, diario, TV y portales on line. Así, hablaron Ricardo Stecconi, titular de FM City quien, además de ejercer el periodismo, es hijo de un periodista fallecido: Norberto Stecconi. Carlos Schneider lo hizo como integrante de la comisión directiva del CIPECA; Martín Ariño por el portal Campana 2804; Nicolás Masetto por Campana Noticias y Campana TV; y Damián Mengual por La Auténtica Defensa. Entre sus reflexiones, y a cuento de los periodistas fallecidos, Mengual recordó la figura de Ismael Garzón, ex presidente del CIPECA y por años a cargo de la oficina de prensa municipal, quien durante su gestión organizó junto la refinería Esso (hoy Axion), el concurso anual de periodismo para alumnos primarios y secundarios de la ciudad. "Todavía estábamos en dictadura y presenté un editorial titulado ‘Nuestra amiga la censura’, algo incómodo para la época. Sin embargo, el gordo Garzón se la jugó y me dio el primer premio". En la oportunidad, también hablaron los concejales Romina Buzzini (Cambiemos), y Rubén Romano (PJ Unidad Ciudadana); el sindicalista metalúrgico Mario D’Aliessi y el referente de Vamos Campana, Alejo Sarna, quienes, desde diferentes enfoques, reflexionaron sobre la importancia y el crecimiento del periodismo y los medios de comunicación en nuestra ciudad. Ya sobre el final, el integrante del CIPECA y poeta Tony Moreira, leyó una poesía inspirada en el oficio periodístico. Esa misma mañana, tanto Unidad Ciudadana como el Honorable Concejo Deliberante, también organizaron reuniones de agasajo a los integrantes del llamado "cuarto poder" local.

Osvaldo Fraticelli encabezó el brindis organizado por los concejales en el Salón Blanco del Palacio Municipal.





Al pie del monumento a Cabezas, Rubén Carneiro recordó la creación de la carrera de Comunicación Social en el Instituto 15.



Día del Periodista:

