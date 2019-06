Fueron detectados durante el viernes, día de cobro de los maestros bonaerense. El gremio advirtió que llevará el caso a la Justicia de no haber solución. Ayer los docentes de la provincia de Buenos Aires vieron afectados el cobro de su salario por descuentos masivos que desde Suteba calificaron como "injustificados". "Denunciamos la falta de cumplimiento del acuerdo Paritario en el que existía el compromiso expreso de no descuento de los días de paro convocados desde el FUDB", manifestaron desde el sindicato. Asimismo denunciaron que "continúan docentes sin cobrar desde principios de año y a esto se suma que se han detectado nuevas irregularidades en el cobro". "Exigimos a la Dirección General de Cultura y Educación la inmediata devolución de lo descontado y que regularice el cobro de todas las situaciones que estamos denunciando, ya que el salario reviste carácter alimentario", exigieron desde Suteba. Además, advirtieron que iniciarán "las acciones legales correspondientes" de no mediar solución en los próximos días.



Desde Suteba denuncian descuentos injustificados en el salario docente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: