La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/jun/2019 Rincon del Tango:

Hoy; Edmundo Rivero

Por Raúl Berra







Nombre real: Rivero Leonel Edmundo. Cantor, guitarrista, letrista y compositor 8 de junio 1911 - 18 de enero 1986, lugar de nacimiento Valentín Alsina Buenos Aires (Argentina). Un artista que representa un caso singular en la extensa galería de cantores de tango. El registro de bajo, que contenía su voz, era una rareza en el género y a la vez, poco apreciado por la pléyade tanguera, acostumbrada a los barítonos y tenernos. Sin embargo, la afinación y los coloridos matices de su fraseo, sumado a un sentimiento y estilo criollo con reminiscencias gardelianas, lo hicieron un favorito del público y al mismo tiempo, el primer caso de una voz gruesa imponiéndose en un momento de extraordinarios vocvalistas. Fue importante su formación y desarrollo musical. No gue un improvisado y menos un intuitivo, fue un estudioso que se inició con la música clásica, con el rigor de las academias, la discilplina y el estudio. Nació en el barrio bonaerense de Valentín Alsina. Sus padres: Anibal y Anselma inculcaron a sus hijos desde la cuna el amor por la música. Se crió en el barrio porteño de Saavedra y pasó su adolescencia en Belgrano. Muy joven comenzó el estudio de canto en el conservatorio nacional y más tarde el de guitarra. La primera presentación la realizó a dúo con su hermana Eva en Radio Cultura. En esta misma emisora fue contratado para formar parte del conjunto que acompañaba a las figuras que hacían su presentación en ella asímismo mostró sus dotes de guitarra tocando en presentaciones teatrales un repertorio de música clásica española. Si debut como cantor sucedió en forma imprevista ya que tuvo que reemplazar al artista que debía actuar en Radio Splendid y al cual Rivero acompañaba. La primera orquesta que lo contrató fue la de Jose De Caro, lo cual le posibilitó acercarse a Julio de caro quien le propuso ser su cantor en los tradicionales carnavales del teatro Pueyrredón de Flores. Mas tarde debutó en la orquesta de Emilio Orlando y a comienzos de los ´40 lo hizo en la de Humberto Canaro. En esta década ocurrieron en la vida de nuestro querido artista dos acontecimientos fundamentales con dispares resultados. En 1944 es convocado por el pianista Horacio Salgán para actuar en su orquesta, en la que estuvo hasta 1947. De este periodo no quedaron registros, ya que los empresarios discográficos le dieron la espalda tanto a la avanzada concepción del tango de Salgán como al inusual registro vocal de Rivero, ambos se ieron el gusto de grabar en las décadas siguientes, ya siendo artistas consagrados. El segundo acontecimiento es el que lo lanza definitivamente a la fama, cuando es convocado por Aníbal Troilo, para formar parte de su orquesta en reemplazo de Alberto Marino, en los tres años que participó Rivero en la orquesta de Pichuco dejó más de una veintena de grabaciones, en algunas de las cuales, cantó a dúo con Floreal Ruiz y con Aldo Calderón. En esta etapa el gran cantor pasó a ser sinónimo de tangos como "El Ultimo Organito" "La Viajera Perdida" "Yo te Bendigo" pero fundamentalmente del tango de Homero Manzi y Anibal Troilo "Sur". En el año 1950, comienza su etapa como solista, siendo acompañado por un conjunto de guitarras que estaba integrado por Armando Pagés, Adolfo Carbé, Achabal y Milton, en otras opcasiones fue acompañado por la orquesta de Víctor Buchino. En la dilatada carrera artística de Edmundo Rivero no faltó participación en varias películas, entre las que se destacaba: "El cielo en las manos" (1950) en la cual interpreta el tango homónimo de Homero Carpena y Astor Piazzola acompañado por la orquesta de este último. El film Al Compás de tu mentira (1950) donde canta: "No te engañes corazón" de Rodolfo Sciamarella, acompañado por guitarras. Después La Diosa Impura, en el que interpreta "Sin Palabras" de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores y participa en la famosa película "Pelota de Cuero" de Armando Bó, entre otras. En 1965, fue elegido para interpretar la poesía de Jorge Luis Borges, musicalizadas por Astor Piazzola y llevadas al disco titulado El Tango y Luis Medina Castro recitando obras del poeta. Este espectáculo fue presentado en teatros de todo el país y del Uruguay. A fines de la década del 60 lo acompañó el conjunto de guitarras dirigido por Roberto Grela que estaba integrado por Rafael Del Pino, Héctor Davis, Héctor Barceló, Rubén Morán y Domingo Laine. De esta sociedad quedaron inolvidables registros discográficos, como por ejemplo "Packard", "Falsia", "Poema Número Cero" y "Atenti Pebeta", verdaderas joyas del género.. Incursionó en el arte de la escritura por medio de dos libros citaré uno de ellos: Gardel y el Tango. Quedó trunco un tercer libro por su fallecimiento. Fue compositor y autor de varios temas y algunos tangos al modo reo lunfardo: "No mi Amor", "Malón de Ausencia", "A Buenos Aires" y "Falsia", "Quien sino Tú", "Arigató Japón" y "El Jubilado". Compuso también "Pelota de Cuero" (con Héctor Marcó), "Biaba" Celedonio Flores, "La Señora del Chalet" Poema Número Cero" y "Las Diez de ültoma" (los tres con Luis Alposta, "Acuérdate" (José María Contursi), "Coplas del Viejo Almacén" (Horacio Ferrer), "Bronca" (con Mario Batistella), entre otras. En el año 1969, se da el gusto de inaugurar su propia casa de tango: El viejo almacén, por ella desfilaron innumerables figuras nacionales i internacionales, allí se escuchó a Rivero acompañado por la orquesta de Osvaldo Pugliese. El 18 de Enero de 1986 luego de permanecer internado desde diciembre por un problema cardíaco fallece en Buenos Aires a los 74 años de edad. Pero el sigue vigente, por un público que lo recuerda y lo admira en cada uno de sus registros.





