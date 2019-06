José Abel Perdomo

En una democracia representativa la voluntad de los ciudadanos debe ser sagrada. Esto significa que en una campaña electoral cada partido político exponga con la mayor precisión posible su proyecto que llevará a cabo en caso de que acceda al gobierno para que la población puede elegir libremente cuál de ellos prefiere. Resulta evidente que esto ha cambiado radicalmente en nuestro país y se puede comprobar fehacientemente en la campaña electoral en curso en donde se busca frenéticamente conseguir votos a como dé lugar para ganar una elección desvirtuando aquello de "hacer lo que hay que hacer" porque pretenden la prevalencia de sus propios intereses por sobre los de quienes los voten. Este accionar perverso no tiene límite alguno e inundan los distintos medios de comunicación con las conocidas "fake news" que no son otra cosa que noticias falsas que buscan salpicar a sus contrincantes. La gravedad del estado de salud del candidato a presidente Alberto Fernández es tan sólo una muestra de lo que se viene. Con esta campaña ideada fundamentalmente por el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba el gobierno trata de distraer a la opinión pública respecto a lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestra nación con el constante deterioro de las condiciones de vida de gran parte de nuestra población. No obstante la complicidad de los grandes medios resulta inocultable el aumento del desempleo, el hambre y la angustia porque ya nadie cree que "lo peor ya pasó" aunque hasta las elecciones se ensayen algunos paliativos para crear esa ilusión. Lo cierto es que quien decide el rumbo económico de este gobierno es el FMI y es por eso que las recientes manifestaciones de Cristine Lagarde demuestran su decisión de intervenir en la campaña electoral. Esta clara e inadmisible intromisión en la vida política de nuestro país les recuerda a muchos que peinan canas el rol que cumplió en entonces embajador de los Estados Unidos Spruille Braden a favor de la Unión Democrática en las elecciones de 1946 y que se tradujo en el slogan de campaña "Braden o Perón". Debemos tener en cuenta lo sucedido en Portugal. En ese país mediante un cambio de gobierno tomaron la decisión de dejar de lado las imposiciones del Fondo y fue recién cuando tomaron un rumbo distinto que comenzaron a crecer y lograron una notoria mejora en las condiciones de vida de los portugueses. Ayer se festejó el día del periodista al cumplirse un nuevo aniversario de la salida de la Gazeta de Buenos Aires, primer periódico patrio fundado por Mariano Moreno con el objetivo fue difundir las ideas de la Revolución de Mayo. Desde ese entonces el periodismo nunca fue neutral pero nunca como ahora tuvo tanto desapego a la verdad. Por lo que se percibe esta campaña amenaza con ser un verdadero festival de "fake news", escuchas ilegales de dudosa veracidad destinadas a sembrar el miedo entre las personas desprevenidas. Es por eso que debemos estar extremadamente precavidos con lo que leemos, escuchamos o miramos, especialmente con las redes sociales. Hagámosle caso a lo que nos pasa y a lo que vemos.

