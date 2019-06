La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/jun/2019 Rubén Romano agasajó a periodistas locales en su día







El referente opositor destacó el rol de los trabajadores de la comunicación. "Es importante que los vecinos sepan lo que pasa, pero para los políticos, también es necesario atender aquellas inquietudes que a diario ustedes reflejan", señaló. El referente de la oposición, el Dr. Rubén Romano, agasajó a los periodistas en su día, en un ameno encuentro que tuvo lugar en horas del mediodía. A la cita asistieron representantes de las principales radios, canales de TV y portales web de nuestra Ciudad. Romano estuvo acompañado por los Concejales Soledad Calle y Luis Chesini, del bloque Pj-Unidad Ciudadana. "Quiero agradecerles por el buen trato y el respeto, que es mutuo, que me han dado en todo este tiempo que decidí trabajar para la gente, desde el ámbito político" dijo el Concejal Romano, quien agregó: "los valoro mucho porque son el puente de comunicación entre nuestros vecinos". Romano recordó la gran cantidad de periodistas despedidos y cierres de medios de comunicación en todo el País. "Estoy seguro que estamos ante un Gobierno que quiere acallar voces. Es muy valioso el esfuerzo que hacen cada día desde la pluralidad de voces, para seguir adelante con sus respectivos medios. Lamentablemente no podemos dejar de señalar que hay persecución y extorsión a través de la pauta oficial para quienes no piensan igual que el oficialismo. Sostener la independencia en este contexto resulta un valor extra" sostuvo. Por último, Romano alzó la copa y brindó por los periodistas campanenses en su día. "Es importante que los vecinos sepan lo que pasa en la Ciudad. Pero para los políticos, también es necesario atender aquellas inquietudes que a diario ustedes reflejan. Por eso valoramos su aporte", concluyó.

Romano dialogó con los periodistas presentes. "Escucharlos es importante porque también reflejan lo que le pasa a la gente" sostuvo



Rubén Romano agasajó a periodistas locales en su día

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: