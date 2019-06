Así se manifestó el joven dirigente de Vamos Campana, luego de la actividad realizada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio. "necesitamos un Municipio que apueste a la transición ecológica, el desarrollo sostenible y el futuro verde que queremos", agregó. El referente de Vamos Campana, Alejo Sarna, junto a otros integrantes del Espacio Ciudadano como Ariel Mosqueira, Karina Vera y Brian Enriques, continuó con la realización de actividades relativas al cuidado del medio ambiente y la ecología. En esta ocasión, los dirigentes se reunieron con María Eugenia Goddard, vecina ecologista de nuestra ciudad, para realizar plantaciones de distintos tipos de árboles en las plazas de los barrios Villanueva y Las Acacias, para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Sobre la actividad, Brian Enriques, comentó: "La actividad estuvo muy buena, incentiva a los vecinos a cuidar el medio ambiente. Con el simple hecho de haber plantado árboles en varias plazas demostramos que no solo es un árbol que embellece sino que es símbolo de la ciudad verde que queremos y deseamos que el vecino sea parte de esta movida". Por su parte, Ariel Mosqueira sostuvo: "Desde Vamos Campana ratificamos en cada actividad nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. Queremos poner en agenda esta problemática que hoy no es un tema relevante en la política local". Karina Vera agregó: "esta actividad contribuye a concientizar a los vecinos y además podemos colaborar con el cuidado del medio ambiente reutilizando todo tipo de envases plásticos, reduciendo el consumo de objetos plásticos descartables que generan desechos o utilizando bolsas de tela para las compras". "Necesitamos un Municipio que apueste a la transición ecológica, el desarrollo sostenible y el futuro verde que queremos. Los jóvenes vamos a hacer que el cuidado del medio ambiente sea un tema relevante para la política local. La justicia social será verde o no será", concluyó Alejo Sarna tras la actividad.







