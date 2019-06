Es una línea telefónica gratuita que funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas. A partir de ayer el Centro Atención Integral Telefónica (CAIT) incorpora a su atención telefónica denuncias referidas al cumplimiento de la Ley de Lealtad Comercial. De esa manera, los consumidores pueden realizar denuncias referidas al cumplimiento de dicha normativa marcando el 148. El servicio es gratuito y de fácil acceso. En este caso, se recepcionan situaciones vinculadas con diferencias de precios entre góndola y caja o irregularidades en el valor de las ofertas. A ese fin, los operadores de Call Center, que funciona días hábiles, de 8 a 20 horas, fueron capacitados por la Dirección provincial de Comercio del Ministerio de Producción bonaerense para atender cada consulta particular. "Nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las normas para que los consumidores no se vean perjudicados. Pero también hay que tener en cuenta que esta disposición cuida también a los comercios y a los proveedores. Queremos reglas claras y que se cumpla la ley, como nos pide la Gobernadora Vidal", refirió el titular de la cartera de Producción, Javier Tizado. En tanto, Juan Pablo Becerra, Subsecretario de Atención Ciudadana, que depende de la Jefatura Jefe de Gabinete de Ministros, sostuvo que "la incorporación de las denuncias referidas al cumplimiento de la lealtad comercial se suma al conjunto de trámites que se pueden gestionar llamando al 148, garantizando agilidad y certeza que la llamada está siendo monitoreada y recepcionada por operadores capacitados". Entre las denuncias que se pueden hacer, se menciona la diferencia de precios entre la góndola y la caja al momento de abonar; que se exhiban los precios de las ofertas junto al valor normal del producto; que no haya diferencia de pesos netos (el que figura en el envase y el del producto real); entre otros. Una vez que se recibe la denuncia, personal calificado de éste organismo realiza una inspección al comercio involucrado, para verificar si cometió una infracción. En caso afirmativo, se sanciona al local o a la empresa responsable del producto, dependiendo de la falta que se impute.



La Provincia suma al 148:

Es para denunciar a los comercios que no cumplen con la ley de lealtad comercial

