Efemérides del día de la fecha: 8 de Junio







DÍA MUNDIAL DE LOS OCEÁNOS Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008. A pesar de que se comenzó a celebrar en el año 2009, previamente, en el año 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, había sido propuesto este día con la idea de que los océanos son puentes que unen a los países; como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con ellos; para crear conciencia sobre el papel crucial que tienen en nuestra vida y las acciones que podemos emprender para protegerlos. El objetivo de esta jornada es reconocer la importancia de los océanos en la salud del planeta al ser éstos los que absorben gran cantidad de emisiones de carbono, regular el clima y aportar nutrientes. Según Naciones Unidas entre el 50% y 80% de la vida en nuestro planeta se encuentran bajo la superficie de los océanos; los océanos abarcan el 96% de toda la Tierra; y absorben anualmente cerca del 25% del dióxido de carbono.

SE ESTRENA "SIRIPO" EN EL TEATRO COLÓN Ocurrió en el año 1937, la obra "Siripo" de Manuel José de Lavardén llegó al teatro como una ópera de 3 actos y 1 prólogo con música del compositor Felipe Boero y libreto de Luis Bayón Herrera. La obra de Lavardén estaba inspirada en el libro "Historia Argentina del descubrimiento, población y conquista de las provincias del Río de la Plata" del cronista paraguayo Ruy Díaz Guzmán. La opera se sitúa en siglo XVI, en las orillas del Río Paraná, en el exterior del fuerte de Sancti Spiritu. En un contexto caracterizado por la conquista a América, en un principio, la relación entre indios y españoles se caracteriza por la total sumisión de los primeros. Sin embargo, esto cambia cuando Siripo convence a su hermano Marangoré, cacique de la tribu, de atacar por sorpresa a los españoles y apoderarse de Lucía Miranda, esposa del invasor español Sebastián Hurtado y mujer que ama perdidamente. Aprovechando que Nuño de Lara, jefe del destacamento español, manda a Hurtado a buscar víveres en un velero por el Paraná atacan de noche. Siripo conseguiría a Lucía pero perdería a Marangoré. En el segundo acto: Sebastián Hurtado vuelve con los víveres y se encuentra con la destrucción del fuerte español. Mandado como mensajero por Nuño de Lara, se cambia el nombre para el encuentro con Siripo donde descubre que el indio está dispuesto a rendirse a cambio del perdón de los españoles y que su esposa, que creía muerta, no lo está. Cumpliendo su labor retorna con Nuño de Lara para informarle de la situación y deciden volver para atacar a los indios. Pero antes de que pudiera hacerlo, Siripo descubre su verdadera identidad. Finalmente en el tercer acto: Hurtado es prisionero de Siripo, que amenaza a Lucía con hacerle daño para castigarla. Rendida ante la situación, ella le promete amarlo y dejar de ver a Hurtado a cambio de que no lo lastime. Así, Siripo huye con el ella pero no sabe que Cayumarí, indio fiel de los españoles, ayudaría a Hurtado a llegar a Lucía. La tribu, al ver el rencuentro de la pareja, la acribilla a flechazos haciendo que Siripo exclame entre sollozos"¡Matadme a mí también! ¡Matadme a mí con ella!". SE PUBLICA "1984" DE GEORGE ORWELL Un día como hoy en el año 1949, se llenaban los escaparates de las librerías estadounidenses y británicas con el libro "1984" de George Orwell. Titulado originalmente como "El último hombre en Europa" por razones comerciales se lo cambiaron a "1984" La historia se desarrolla en una sociedad futura donde gobierna un estado totalitario que controla en todo momento a sus ciudadanos llegando a castigar vilmente a aquellos que piensen diferente al régimen. El libro fue tan masivo que, 40 años después de su publicación, se tradujo en 65 idiomas.

