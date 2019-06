P U B L I C



Desde las 15.30 horas, en el estadio Carlos Vallejos, las Auriazules buscarán su primera victoria del año en el clásico zonal. Por la 18ª y última fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Lima FC en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Esta nueva edición del clásico zonal será un choque entre los dos equipos de menor rendimiento en esta segunda parte de la temporada de la Primera B. Si bien ambos conjuntos se clasificaron a la Zona Campeonato con la posibilidad de pelear por un ascenso a la Primera A, terminaron quedando muy lejos de esa chance. De hecho, en sus 17 presentaciones, Puerto Nuevo no ha conseguido triunfos y apenas ha logrado dos empates frente a Deportivo Español. En tanto, Lima FC tiene 8 puntos, producto de 2 victorias, 2 empates y 13 derrotas. La fecha pasada, Puerto Nuevo cayó 2 a 0 como visitante ante Luján, equipo que capturó el tercer lugar disponible para el cuadrangular final por el segundo ascenso a Primera A. Así, solo resta definir qué equipo se quedará con el cuarto y último boleto: Comunicaciones (26 puntos; recibe a Luján) o Banfield (25 puntos; visita a Real Pilar). Ya estaban clasificados, con comodidad, SATSAID y Real Pilar, que suman 40 puntos. El campeón del torneo y ya ascendido a Primera A es Gimnasia y Esgrima de La Plata. Las Triperas ganaron 16 de sus 17 compromisos y solo cayeron en una ocasión, por 3 a 1 ante el Real Pilar (donde juega la campanense Marina González). Los demás los partidos de esta última fecha son: All Boys vs. Deportivo Español y SATSAID vs. Gimnasia (LP).

ERICA LUQUE, UNA DE LAS MEDIOCAMPISTAS DEL EQUIPO CAMPANENSE.

Este tarde, en Campana:#FútbolFemenino Puerto Nuevo cierra la temporada ante Lima FC como local (15.30).#Rugby El CCC recibe a Las Cañas por la 2da División de la URBA (15.30).#Hóckey La Primera Damas del CBC, líder de la E7 del Metropolitano, recibe a Los Pinos (16.00). pic.twitter.com/CzufV4E0ED — Pablo Scoccia (@chuecosco) 8 de junio de 2019

Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo cierra ésta tarde su temporada recibiendo a Lima FC

