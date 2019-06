Se impuso 5-1 con dos goles de Lionel Messi, dos de Lautaro Martínez y uno de Roberto Pereyra. Mañana viaja a Salvador, donde debutará el sábado 15 vs Colombia. En su único amistoso previo a la Copa América "Brasil 2019", Argentina goleó anoche 5-1 a Nicaragua en un partido jugado ante 25 mil personas en el Estadio Bicentenario de San Juan. Frente a un rival claramente inferior, lo mejor de la Selección Nacional pasó por la sociedad entre Lionel Messi y Giovani Lo Celso. De hecho, un buen pase filtrado del ex Rosario Central le permitió a la Pulga iniciar de frente al arco una acción en la que desparramó a tres rivales antes de vencer la floja resistencia de Justo Lorente, arquero de Nicaragua. Fue a los 36 minutos de la primera parte. Dos minutos después, un rebote tras un remate de Sergio Agüero encontró otra clásica llegada de Messi, que solo tuvo que empujar el balón para el 2-0. En el segundo tiempo, ya sin Messi ni Agüero en cancha, los dirigidos por Lionel Scaloni encontraron en el oportunismo de Lautaro Martínez (ingresó por el Kun) la llave para aumentar la diferencia: el actual delantero del Inter marcó tras sendos córners a los 18 y 28 minutos del complemento. Y muy cerca estuvo de anotar un tercer tanto a los 36, pero quedó mal pisado tras el centro atrás de Rodrigo De Paul y terminó siendo Roberto Pereyra quien empujó la pelota para el 5-0. Posteriormente, en tiempo adicionado y por una mano de Nicolás Otamendi, Nicaragua llegó al descuento desde los 12 pasos por intermedio de Juan Barrera. La formación de Argentina fue la siguiente: Franco Armani; Renzo Saravia, Juan Foyth (ST 28m Ramiro Funes Mori), Nicolás Otamendi, Marcos Acuña (ST 16m Rodrigo De Paul); Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez (ST 11m Nicolás Tagliafico), Leandro Paredes; Lionel Messi (ST Paulo Dybala), Sergio Agüero (ST Lautaro Martínez) y Matías Suárez (ST 11m Roberto Pereyra). No jugaron: Agustín Marchesín, Esteban Andrada, Germán Pezzella, Milton Casco, Guido Pizarro y Ángel Di María.

Copa América 2019:

Argentina goleó a Nicaragua en San Juan

