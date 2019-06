Cuenta con más de 60 equipos divididos en cinco categorías. La actividad se desarrollará desde las 9.30 en las cuatro canchas del predio de Laziale.

Después de diferentes pruebas pilotos y un intenso trabajo para concretar "fichajes" e inscripciones, la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga Campanense pondrá en marcha hoy el Torneo Infantil.

Este certamen se dividirá en cinco categorías y contará con la participación de más de 60 equipos. Están los clubes que integran la Liga, pero también se han sumado otros como Ciudad de Campana, Tavella, la Escuela Municipal del barrio Santa Florentina y la Escuela de la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia.

La primera jornada se desarrollará este sábado desde las 9.30 horas en las cuatro canchas del predio de Laziale (ex Lechuga) ubicado en Bellomo y Vigalondo.

En la cancha 1 jugará la categoría 2005/06 con el siguiente cronograma: Río Luján vs Desamparados (9.30), Otamendi vs Lechuga 10.20), Las Palmas vs Mega Juniors (11.10), Las Praderas "A" vs Albizola (12.00), Las Praderas "B" vs Defensores de La Esperanza (12.50), La Josefa vs Puerto Nuevo (13.40) y Leones Azules vs Casa de Día Padre Aníbal (14.30).

En la cancha 2 jugará la categoría 2007/08: Ciudad de Campana vs La Josefa (9.30), Río Luján vs Leones Azules (10.20), Las Praderas "A" vs Mega Juniors (11.10), Otamendi vs Puerto Nuevo (12.00), Desamparados vs Lechuga B (12.50), Casa de Día Padre Aníbal vs Lechuga A (13.40) y Las Praderas B vs Defensores de La Esperanza (14.30).

En la cancha 3, por la categoría 2009/10 se medirán: Río Luján "A" vs Leones Azules (9.30), Tavella vs Río Luján "B" (10.15), Las Praderas "B" vs Otamendi (11.00), Lechuga vs Mega Juniors (11.45), Albizola vs La Josefa (12.30) y Las Praderas "A" vs Casa de Día Padre Aníbal (13.15).

Y en la cancha 4, por la categoría 2011/12 jugarán: Río Luján "A" vs Deportivo San Felipe (9.30), Defensores de La Esperanza vs Tavella (10.15), Lechuga vs Río Luján "B" (11.00), Albizola vs Las Praderas "B" (11.45), La Josefa "B" vs Las Praderas "A" (13.15), La Josefa "A" vs Casa de Día Padre Aníbal (14.00) y Mega Juniors vs Escuela Santa Florentina (14.45).

Además, en esta cancha 4 se jugará un partido de la categoría promocional 2013/14: Río Luján vs Mega Juniors (12.30).