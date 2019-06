P U B L I C



FIRMÓ BECCACECE Sebastián Beccacece firmó ayer su contrato y se convirtió de manera oficial en el nuevo entrenador de Independiente, con el que estará ligado al menos por una temporada. "Estoy agradecido y muy feliz de estar en esta institución", aseguró el ex DT de Defensa y Justicia en conferencia de prensa. Además, afirmó que este "desafío hermoso" lo encuentra "en un momento pleno" en su carrera. TAMBIÉN MEDINA Alexander Medina fue presentado ayer como el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba, institución a la que llega para reemplazar a Juan Pablo Vojvoda, que asumió recientemente en Huracán. "Estoy agradecido por esta linda responsabilidad", destacó el técnico uruguayo en la conferencia de prensa. Luego agregó: "Vengo a una institución con un gran proyecto. Los mismos valores que pregona el club son los mismos que nosotros sentimos". MUNDIAL FEMENINO: DÍA 1 Ayer comenzó el Mundial de Fútbol Femenino "Francia 2019". Y la acción comenzó con un cómodo triunfo de las locales, que por la primera fecha del Grupo A derrotaron 4-0 a Corea del Sur. Hoy se disputarán tres partidos: Noruega vs Nigeria completarán la primera fecha del Grupo A, mientras que España vs Sudáfrica y Alemania vs China abrirán el B. El debut de Argentina, que regresa a un Mundial después de 12 años, será el lunes ante Japón. MUNDIAL SUB 20: CUARTOS En el inicio de los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 que se está disputando en Polonia, Ucrania venció 1-0 a Colombia, mientras que Italia derrotó 4-2 a Malí (que había eliminado a Argentina en Octavos). De esta manera, las dos selecciones europeas se cruzarán el martes por un lugar en el partido por el título. Del otro lado del cuadro, hoy concluyen los Cuartos de Final: juegan Estados Unidos vs Ecuador y Corea del Sur vs Senegal. UNO A LA SUPERLIGA Hoy se definirá el segundo ascenso a la Superliga. Desde las 17.10 horas, Sarmiento recibirá en Junín a Central Córdoba de Santiago del Estero para el partido revancha del Reducido de la Primera B Nacional. En la ida igualaron 1-1, por lo que, en caso de un nuevo empate, habrá penales. Transmite TyC Sports. PRIMERA C Esta tarde se disputarán los partidos revancha de las semifinales del Reducido por el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana. Dock Sud recibe a Villa San Carlos, que ganó 2-0 en la ida; mientras que Deportivo Laferrere jugará en La Matanza frente a Excursionistas después del 1-1 del primer encuentro. Ambos cotejos comienzan a las 14.30. PRIMERA D: FINAL La final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C se pondrá en marcha esta tarde, cuando Real Pilar reciba desde las 15.00 horas a Liniers. La revancha será en General Villegas. HAZARD ES MERENGUE El Real Madrid oficializó ayer a través de un comunicado la incorporación de Eden Hazard, ahora exjugador del Chelsea de Inglaterra. El volante belga firmará un contrato por 5 temporadas, hasta junio de 2024. La nueva joya de la Casa Blanca será presentada el jueves 13 de junio en el estadio Santiago Bernabéu, "tras pasar el pertinente reconocimiento médico", explica el comunicado.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: