Las Celestes, que llevan seis victorias en fila y están punteras de la Zona 7 de la Primera E del Metropolitano, juegan desde las 16.00 como locales. Por la novena fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped femenino, el Campana Boat Club recibirá esta tarde a Los Pinos en un encuentro que se jugará desde las 16.00 en la cancha "Héctor Tallón" de la ribera de nuestra ciudad. Las Celestes están mostrando un gran andar en el certamen que organiza la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA): tras perder ante Huracán en la primera fecha han sumado seis victorias consecutivas y con 18 puntos son las únicas punteras de la Primera E7. Aunque no pueden descuidarse: son seguidas de cerca por Quilmes "E" (17 puntos) y Huracán (16). En cambio, Los Pinos vive una realidad muy distinta: suma apenas 4 puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas. Y tiene -20 de diferencia de gol. Esta novena fecha se completa con los siguientes encuentros: Santa Bárbara "E" vs. Quilmes "E", Comunicaciones vs. Hurling "C", Luján Rugby Club vs. Belgrano Day School, Huracán vs. Club Vicentinos "B" y Club Manuel Belgrano "B" vs. CASA de Padua. Además del partido del plantel superior, a partir de las 9:00 se estarán disputando los encuentros de las divisiones menores, desde Escuelita hasta Quinta División. Y a las 14.30 comenzará el partido de Intermedia previo al de Primera División.



LA DEFENSORA MELINA DABUSTI, INTEGRANTE DEL PLANTEL SUPERIOR DE CBC.



Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del Boat Club buscará sostener su liderazgo ante los Pinos

