Después de caer ampliamente ante Del Sur, el Tricolor tendrá otro difícil compromiso frente al equipo que marcha en la segunda ubicación de la Segunda División de la URBA. Por la 10ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde a Las Cañas en un encuentro que comenzará a las 15.30 horas en la cancha de Chiclana y Luis Costa. Para el Tricolor será la oportunidad de recuperarse de la amplia derrota sufrida ante Del Sur Rugby el pasado sábado por 57-14. Y también la chance de sumar puntos que le permitan remontar posiciones: actualmente está 12º con 12 unidades, producto de dos victorias y siete derrotas, con cuatro puntos bonus (uno ofensivo y tres defensivos). Sin embargo, no la tendrá sencilla: enfrente estará Las Cañas, equipo que viene de superar 45 a 26 a Los Cedros para adueñarse así del segundo puesto con 31 puntos, a diez del invicto El Retiro (nueve victorias seguidas). Los demás partidos de esta 10ª fecha serán: Los Cedros vs El Retiro, Tiro Federal de San Pedro vs Mercedes Rugby, San Miguel vs Gimnasia de Ituzaingó, La Salle vs Virreyes, Argentino vs Varela Jr y Del Sur vs Atlético Chascomús.

EL TRICOLOR IRÁ POR SU SEGUNDO ÉXITO COMO LOCAL DE LA TEMPORADA. MAÑANA, LAS CATEGORÍAS MENORES Este fin de semana también verán acción las categorías juveniles del rugby de Ciudad de Campana. Los Menores de 16 jugarán el domingo a las 13.00 como locales frente a CUBA "C". En su última presentación, este equipo superó 48-17 a Alumni "C" por la 7ª fecha de la Zona Formativa A del Grupo I. En tanto, los Menores de 17 jugarán también el domingo, pero como visitantes: desde las 11.30 frente a San Isidro Club "C". A este compromiso llegarán con el envió del triunfo conseguido el pasado domingo, cuando superaron 48-5 como visitantes a Marcos Paz.



Rugby:

El CCC juega ante Las Cañas en busca de la recuperación

