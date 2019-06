Este fin de semana también verán acción las categorías juveniles del rugby de Ciudad de Campana. Los Menores de 16 jugarán el domingo a las 13.00 como locales frente a CUBA "C". En su última presentación, este equipo superó 48-17 a Alumni "C" por la 7ª fecha de la Zona Formativa A del Grupo I. En tanto, los Menores de 17 jugarán también el domingo, pero como visitantes: desde las 11.30 frente a San Isidro Club "C". A este compromiso llegarán con el envió del triunfo conseguido el pasado domingo, cuando superaron 48-5 como visitantes a Marcos Paz.



Rugby:

Mañana, las categorías Menores

