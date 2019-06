Juegan desde las 21.00 horas en Chiclana 209 por la 10ª fecha de la División de Honor. El Tricolor necesita sumar. Esta noche se jugará íntegramente la 10ª fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. Y en ese marco, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana estará recibiendo a San Lorenzo de Almagro desde las 21 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Para el Tricolor será un partido muy importante para tratar de seguir sumando puntos y llegar a la pelea por la octava posición que justamente ostenta San Lorenzo. Actualmente, el CCC tiene 7 unidades, producto de tres victorias y seis derrotas, mientras que el Ciclón suma 13 puntos, tras cuatro triunfos y cinco caídas. Por ello, en caso de vencer 3-0 o 3-1 esta noche, los dirigidos por Hernán Carneri llegarían a los 10 puntos y quedarían a tres de San Lorenzo, prendido en el lote de conjuntos que están en la misma lucha. Es que el octavo puesto otorga el último boleto para jugar los playoffs por el título. O sea: asegura la continuidad en la División de Honor. Y ése es el gran objetivo de Ciudad de Campana en este campeonato. En cambio, los equipos que queden ubicados del 9º al 14º puesto jugarán la Zona Permanencia, todos contra todos, sabiendo que cuatro de esos seis perderán la categoría. A esta instancia se arribará con un arrastre del 50% de los puntos obtenidos en la primera fase. Por eso, más allá de llegar o no al octavo puesto, sumar es vital para el CCC. Además, por esta 10ª fecha, esta noche también se enfrentan: Club Italiano vs Estudiantes de La Plata, Municipalidad de Lomas de Zamora vs Vélez Sarsfield, River Plate vs Ferro Carril Oeste, Tortuguitas vs Ciudad de Buenos Aires, UAI vs UNLaM y UNTREF vs Boca Juniors. En la previa a esta jornada se jugaron cuatro encuentros que estaban pendientes: River Plate venció 3-0 a Tortuguita; UAI superó 3-1 a Vélez Sarsfield; San Lorenzo le ganó 3-0 como visitante a Estudiantes (LP); y UNLaM derrotó 3-1 a UNTREF. Y también se adelantaron dos partidos: UNLaM le ganó 3-2 a River Plate en un compromiso de la 11ª fecha, mientras que Club Italiano venció 3-0 a UNTREF en un cotejo de la 12ª fecha. Por esos resultados, Ciudad de Campana perdió lugares en la tabla y quedó en la 12ª posición. Una situación que lo obliga a sumar para mantenerse con expectativas en esta primera fase, pero también pensando en una posible participación en la Zona Permanencia.



EL CCC BUSCARÁ SU CUARTA VICTORIA (FOTO: @FUTURAS.IMPERFECCIONES).

#Voley Este sábado, a partir de las 21 horas, Ciudad de Campana recibe a San Lorenzo de Almagro por la 10ma fecha de la División de Honor de la FMV. pic.twitter.com/j5b8qte6E6 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 8 de junio de 2019

Voley:

Ciudad de Campana recibe esta noche a San Lorenzo

