Los atletas tricolores consiguieron tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en las competencias desarrolladas en San Andrés de Giles. El pasado fin de semana se realizó el Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas de Atletismo para las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Mayores. El evento se desarrolló en el Parque Municipal de la ciudad bonaerense de San Andrés De Giles, con organización de la Dirección de Deporte y Juventud de la ciudad y fiscalización de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires. De la competencia fue parte un nutrido equipo del Club Ciudad de Campana, que cumplió una gran performance: en las 10 pruebas combinadas que se realizaron en la jornada, los atletas entrenados por Juan Fernando Parodi, Juan Martín Marquine y Diego Marquine obtuvieron tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. MEDALLAS DORADAS En la categoría Mayores, la baraderense Agostina Ríos se consagró campeona en Heptatlon. Sus marcas en cada una de las pruebas fueron: -100 metros c/vallas: 16.90 segundos -Salto en alto: 1,43 metros. -Lanzamiento de bala: 9,18 metros - 200 metros: 27.40 segundos. -Salto en largo: 4,50 metros. -Lanzamiento de jabalina: 26.30 metros. -800 metros: 2m37s50 En la categoría Sub 16 femenina, Malena Rodríguez fue campeona en Hexatlon. Sus marcas fueron: -80 metros con vallas: 13.30 segundos. -Salto en alto: 1,49 metros. -Lanzamiento de bala: 10.06 metros. -Lanzamiento de Jabalina: 27.44 metros. -Salto en largo: 4,43 metros. -600 metros: 2m05s En la rama masculina Sub 16, Ulice Villaba se quedó con el oro en Octatlon. Sus marcas fueron: -80 metros: 9.80 segundos. -Salto en largo: 5,22 metros. -Lanzamiento de bala: 11,80 metros. -Salto en alto: 1,64 metros. -110 metros c/vallas: 17.00 segundos. -Salto con garrocha: 2,60 metros. -Lanzamiento de jabalina: 41,48 metros. -600 metros: 1m36s70 MEDALLA DE PLATA En Decatlón Mayores, Juan Fernando Parodi finalizó en el segundo puesto con las siguientes marcas: -100 metros: 12.00 segundos. -Salto en largo: 5,28 metros. -Lanzamiento de bala: 6,76 metros. -Salto en alto: 1,40 metros. -400 metros: 56.20 segundos. -110 metros c/vallas: 19.7 segundos. -Lanzamiento de disco: 20,03 metros. -Salto con garrocha: 2,60 metros. - Lanzamiento de Jabalina: 27,50 metros. -1.500 metros: 5m09s80 MEDALLA DE BRONCE En el Hexatlon Sub 16 femenino, Julieta Rodríguez (hermana de Malena, la vencedora de la prueba), fue tercera con las siguientes marcas: -80 metros c/vallas: 14 segundos. -Salto en alto: 1,40 metros. -Lanzamiento de bala: 10,60 metros. -Lanzamiento de Jabalina: 33,61 metros. -Salto en largo: 4,10 metros. -600 metros: 2m08s80 MÁS RESULTADOS -Valentín Solís terminó 4º en Decatlon Sub 20 Masculino. -Bianca Amante fue 5ª en el Hexatlon Sub 16 Femenino. -Enzo Peña finalizó 6º en el Octatlon Sub 16 Masculino. -Julián Furchi fue 6º en Pentatlon Sub 14 Masculino. -David Vilela quedó 7º en Pentatlon Sub 14 Masculino. -Tamara Conti conluyó 7ª en Pentatlon Sub 14 Femenino.

Gran performance del CCC en el Provincial de Pruebas Combinadas

