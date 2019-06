Breves: Polideportivas

JUEGAN LOS JAGUARES Esta tarde, los Jaguares disputarán su anteúltimo compromiso de la fase regular del Super Rugby 2019. Será frente a Sharks de Sudáfrica, en un partido que se jugará en cancha de Vélez Sarsfield desde las 16.40 (transmite ESPN). La franquicia argentina ya está clasificada a playoffs y ahora busca terminar en el primer lugar de la Conferencia Sudafricana para contar con ventaja de localía en la etapa final. DERROTA ANTE JAPÓN En el arranque del segundo weekend de la Liga de Naciones, la Selección Argentina Masculina de Vóley cayó 3-0 frente a Japón en Tokio, un partido que se definió con los siguientes parciales: 25-16, 25-16 y 33-31. En la madrugada de hoy, los dirigidos por Marcelo Méndez jugaban ante Irán, mientras que mañana domingo cierran el fin de semana frente a Brasil. SEMIS CONFIRMADAS La Liga Nacional de Básquet tiene a sus cuatro semifinalistas confirmados, después que San Lorenzo y Ferro Carril Oeste se impusieran en los quintos juegos de sus respectivas series de Cuartos de Final. El Ciclón, actual tricampeón, venció 72-63 como local a Boca Juniors, mientras que el Verde superó 72-69 como visitante a Comunicaciones de Mercedes. Ahora, ambos conjuntos porteños se medirán en una de las semifinales. En la otra chocarán Instituto de Córdoba vs Olímpico de La Banda (esta noche, a partir de las 21.00, el primer juego). NADAL, APLASTANTE El español Rafael Nadal barrió ayer al suizo Roger Federer por 6-3, 6-4 y 6-2 y de esa manera se clasificó a la final de Roland Garros por 12ª vez en su carrera. El mallorquín ha conquistado once veces el Grand Slam que se disputa en París. Su rival en la definición todavía no está confirmado: el austríaco Dominic Thiem superaba 6-2, 3-6 y 3-1 al serbio Novak Djokovic en la otra semifinal cuando el partido debió ser suspendido por lluvia. En tanto, entre las Damas, sí está todo definido: la australiana Ashleigh Barty derrotó 6-7, 6-3 y 6-3 a la estadounidense Amanda Anisimova y jugará este sábado la final frente a la ascendente checa Marketa Vondrousova, quien venció 7-5 y 7-6 a la británica Johanna Konta. FERNÁNDEZ FINALISTA El argentino Gustavo Fernández se clasificó por cuarta vez consecutiva a la final de Roland Garros en tenis adaptado sobre silla de ruedas. El cordobés superó 6-1 y 6-2 al británico Alfie Hewett y ahora tratará de repetir el título conseguido en 2016 cuando enfrente en la final a otro británico, Gordon Reid.

Breves: Polideportivas

