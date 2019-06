La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Vecinos identificados en el movimiento "pro-vida" se manifestaron ayer en Campana







Ayer sábado y en consonancia con otras ciudades del país, Campana fue sede de una manifestación de vecinos pro vida en apoyo a un ginecólogo rionegrino condenado por interrumpir un aborto. "Atacar a alguien que está en la panza es muy violento y cobarde", manifiestan. Así como la marea verde hizo suya en varias oportunidades la plaza Eduardo Costa, esta vez fueron los vecinos alineados bajo la consigna "Salvemos las dos vidas" los que salieron a manifestarse en apoyo a un ginecólogo rionegrino condenado por interrumpir un aborto contra la voluntad de la madre. El hecho sucedió en el año 2017 en el hospital de Cipolletti. Según las pruebas presentadas durante el juicio, el doctor Leandro Rodríguez Lastra evitó que la mujer, de por entonces 18 años, interrumpiera un embarazo producto de una violación, por lo que fue procesado por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Si bien fue encontrado culpable, todavía falta conocerse la condena. "Esta chica había sido medicada para poder abortar, pero estaba en peligro la vida tanto de ella como del bebé. Nosotros creemos que se actuó correctamente de acuerdo al juramento que él (Lastra) hizo, el juramento Hipocrático, así que nos parece una injusticia total que alguien que haya defendido las dos vidas hoy esté siendo enjuiciado de esta manera", aseguró Valeria Risso, una vecina que se definió como "autocon-vocada" presente ayer en la marcha. La columna de pañuelos celestes que circunvaló la plaza y confluyó para la lectura de discursos frente al monumento al primer automóvil argentino estaba compuesta mayormente por personas de más de 40 años de edad. En nuestra ciudad estuvo organizada por distintas iglesias evangélicas y también contó con acompañamiento de la comunidad católica. "Esto no es un movimiento político, no es una procesión, no tiene que ver con lo religioso, pero sí con lo ético y moral básico", señaló Guillermo Russo, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista, quien en diálogo con La Auténtica Defensa afirmó que desea "una Argentina donde la persona que hace daño a otra sea penalizada, pero no las personas que hacen bien a la vida". Russo manifestó que "la vida comienza a partir de la concepción", aseveró que los decanos de la UBA, la Universidad Católica y la Austral también lo sostienen así y que por lo tanto "no hay diferencia entre matar a una persona que está con semanas o meses de vida que a una persona que tiene años". "Atacar a alguien que está en la panza es un acto muy violento y hasta cobarde, porque realmente no tiene forma de defenderse", sostuvo. E indicó que en el país "hay un montón de gente que está esperando adoptar". Delia Galarza, quien se presentó como "esposa del pastor Raúl Gutiérrez" de la iglesia evangelista de calle Alberti, manifestó que "él que no sabe que Dios ama a la vida y a la familia, toma decisiones equivocadas". "El aborto no es ni legal ni gratuito, porque es una persona lo que está dentro del vientre de la mamá y es un atentado, es como ser un terrorista, como poner una bomba y todo se termina", expresó. "A veces dicen que nosotros discriminamos y nada que ver, nosotros amamos a las personas. El tema es que no podemos aceptar la muerte. La muerte tiene que ser natural y la vida también", añadió. Pero no por estar en contra del aborto el movimiento celeste se opone a la emancipación de las mujeres. Al menos eso aseguraron ayer en la marcha. "Tengo dos hermana, tengo una madre, tengo una esposa y una hija. Y aparte soy cristiano. Y cuando uno lee la Biblia, hay mujeres que son diáconas en el tiempo de Jesús, mujeres que tienen (puestos de) dirección. La Biblia dice que la mujer es coheredera de la gracia de Dios, o sea que la hace en términos de su amor, atención y privilegios, igual. Nosotros no tenemos por qué hacer menos", dijo el pastor Russo. "En nuestras iglesias las mujeres predican, cantan, tienen posiciones de dirección, liderazgo, decisión", afirmó.

