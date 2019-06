La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Muere un vecino en trágico choque entre dos camiones







Fue a la altura del kilómetro 70 de Panamericana mano a Rosario. Otras dos personas sufrieron heridas. Un trágico accidente de tránsito ocurrió el viernes pasadas las 23 horas en el kilómetro 70 de la Panamericana mano a Rosario. Fue protagonizado por dos camiones y resultó en la muerte de un vecino de Campana de apenas 22 años de edad. La víctima, que fue identificada como Mauro Galeano, viajaba junto a sus dos hermanos transportando chatarra cuando otro camión los embistió desde atrás. El impacto tuvo la suficiente magnitud como para hacer perder el control del rodado a los hermanos, lo que hizo salir despedido de la cabina a Mauro. El transporte quedó recostado sobre la autopista de su lado derecho. Mientras tanto, el otro vehículo involucrado se detuvo aproximadamente 200 metros más adelante. En el lugar se hicieron presentes Policía Bonaerense, ambulancias del SAME y un móvil de Bomberos Voluntarios. Mauro fue hallado debajo de la caja del camión, ya fallecido. Por su parte, los otros dos hermanos -Facundo (29) y Luis (20)- presentaban politraumatismos y debieron ser trasladados al Hospital Municipal San José. El conductor del segundo camión, un joven de 27 años domiciliado en la ciudad de San Pedro, reconoció ante la Policía que había chocado desde atrás al transporte de los Galeano: aseguró que no se había percatado de su presencia. Por el hecho se inició una causa caratulada de lesiones y homicidio culposo, tramitada en la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

LA POLICÍA LLEGÓ PRIMERA AL LUGAR Y ADVIRTIÓ QUE UNA PERSONA SE ENCONTRABA APRISIONADA CONTRA LA CAJA DEL CAMIÓN.





UNO DE LOS HERIDOS ES TRASLADADO POR UNA UNIDAD DEL SAME

#Dato anoche a las 23:40hs volcó un camión en #Panamericana Km 70 a provincia con un saldo de 2 heridos y 1 fallecido. Según trascendió, lo encerró otro camión y el Mercedes Benz cargado de tapas metálicas volcó bajo la pasarela. CP zona 6, Bomberos , SAME, GNA, Vittal pic.twitter.com/Qqx1rvcwu5 — Daniel Trila (@dantrila) 8 de junio de 2019

