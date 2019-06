La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Valiosa donación de material deportivo a clubes y escuelas de fútbol de la ciudad







Fue a través de la Agrupación Jorge Varela, en el salón del Sindicato de Trabajadores Municipales. Una docena de instituciones recibieron de manos de Maria Eugenia Giroldi un kit deportivo para las actividades que realizan. "El deportes es fundamental como factor de inclusión y de contención, y tiene que ser una política de Estado, como lo fue durante las gestiones de Varela y de Stella. No alcanza con sacarse fotos con Navarro Montoya", expresó la referente peronista. En un acto realizado el pasado viernes en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales, la Agrupación Jorge Varela realizó donaciones de material deportivo a una docena de clubes y escuelas de fútbol de la ciudad. Liderando el evento estuvo la referente de la agrupación, María Eugenia Giroldi. "Cuando se dice que los chicos son el futuro yo digo que más que el futuro son el presente, y es hoy, más que nunca, que nos tenemos que ocupar de ellos" expresó la dirigente justicialista, que agregó: "Es imposible hablar de inclusión cuando un chico de cualquier barrio de la ciudad no puede mirar a su equipo favorito porque sus padres deben priorizar otros gastos mucho más urgentes y básicos que el del pack de futbol codíficado". Los kits deportivos que donó la agrupación varelista constaron de camisetas, pecheras, pelotas, conos, redes, y demás elementos indispensables para la práctica, en este caso, de fútbol. Las entidades que los recibieron fueron Albizola Futbol Club (Nicolás Urbieta), Club Atlético Barrio Lubo (Marcelo Barrios), Escuela de Fútbol Las Campanas (Alejandro Brizuela), Club Social y Deportivo Estación Las Palmas (Antonio Mistorni), Club Puerto Nuevo - Femenino (Marisa González), Club Mega Junior (Sergio Ferreyra), Club Atlético San Cayetano (Jonatán Locazo), Club Atlético Juventud Unidad (Eduardo Martino), Club Social y Deportivo Villa Nueva (Maximiliano Díaz y Luis Cutica), Deportivo Club Del Pino (Rubén Ponce), Club Social y Deportivo El Junior (Héctor Gauta) y Lechuga Futbol Club (Mauricio Dusac y Bidegain Juan Manuel) "Esto es solo una colaboración, apenas la primera" manifestó Giroldi a una gran cantidad de deportistas que colmaron el local de Ameghino 657, y adelantó que "como hoy le tocó a los menores, el mes que viene estaremos donando kits a los mayores". Fabián Molina, militante de la A.J.V., manifestó a los medios presentes que "Tomamos este acto solidario con mucha seriedad porque hoy, más que nunca, los chicos necesitan espacios de contención e inclusión social, y el deporte en general, y el fútbol en particular, son prácticas ideales a tal fin". También dedicó palabras para los padres, técnicos, colaboradores y directivos de los clubes y escuelitas de los barrios "por el enorme esfuerzo que hacen para contener a los chicos y chicas dentro de una cancha de fútbol, haciendo la escuela de la calle, y enseñándoles valores que los acompañarán en sus vidas adultas" Luego de la entrega de los kits hubo tiempo para sorteos de cuatro pares de botines, que fueron gentilmente donados por Héctor "Piru" Rojas, Secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.). Los felices ganadores de los mismos fueron el Deportivo Club Del Pino, el equipo femenino del Club Puerto Nuevo, el Club Mega Junior, y el Club Social y Deportivo El Junior. Para cerrar un emotivo y sumamente exitoso evento, "Mariu" Giroldi manifestó que "El deporte es fundamental como factor de inclusión y de contención, y tiene que ser una política de Estado, como lo fue durante las gestiones de Jorge Varela y de Stella Giroldi. No alcanza con sacarse fotos con Navarro Montoya" .

Una gran cantidad de deportistas colmaron el salón del Sindicato de Trabajadores Municipales.





Los clubes y escuelitas de fútbol recibieron kits que incluyeron camisetas, pecheras, conos, pelotas y redes, entre otros elementos indispensables para la práctica deportiva.





Fabián Molina, militante de la A.J.V., aseguró que "los chicos necesitan espacios de contención e inclusión social, y el deporte en general, y el fútbol en particular, son prácticas ideales" DESDE LA MARTÍN FIERRO PIDIERON "CONSTRUIR LA UNIDAD DEL PERONISMO CON HECHOS" Así lo expresó su referente político, Luciano Silveyra. El secretario político de la agrupación Martín Fierro, Luciano Silveyra, aseguró durante el acto compartido junto a María Eugenia Giroldi que "la unidad del peronismo se construye con hechos". "Nosotros creemos que la unidad del peronismo nos puede contener a todos", manifestó Silveyra en contacto con La Auténtica Defensa, durante la entrega de conjunto deportivos en la sede del Sindicato Municipal. Pese a este llamado a la unión, el referente de la Martín Fierro señaló que "también está la oportunidad de jugar las PASO" y a partir de esa instancia "ver quién conduce el peronismo de Campana". Si ese fuera el caso, su agrupación aboga por "unas PASO limpias, sin ensuciar a nadie", para que los vecinos determinen cuál candidato del peronismo aspirará a conducir Campana. "Nosotros como corriente nacional Martín Fierro acompañamos a Giroldi y nos sentimos contenidos por un espacio que nos escucha y nos deja opinar", aseguró en ese sentido Silveyra. "Como era la conducción de Jorge Varela, hoy tenemos a María Eugenia Giroldi al frente, es ella la que va adelante y nosotros atrás acompañando. Nosotros estamos con ella y vamos a acompañar la decisión que tome", expresó. Silveyra manifestó que de cara a la contienda electoral hay que "escuchar al vecino" porque es lo que "te va a ayudar a armar cada proyecto", teniendo en cuenta que es quien "vive el día a día en su mismo lugar".

