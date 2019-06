La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Propuestas para mejorar la convivencia en el barrio Dálmine







Los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez propusieron la restricción de estacionamiento sobre la plazoleta Chapeaurouge, cambios de circulación de calles y el refuerzo de los controles en la zona. "Muchos vecinos del Barrio Dálmine se han acercado a hablar con nosotros producto de varios inconvenientes que existen con la circulación del tránsito, con la generación de ruidos molestos y con el uso del espacio público", explicaron los ediles. "La zona del campito de Siderca es muy concurrida, generando gran cantidad de tránsito especialmente los fines de semana, pero esta presencia debe organizarse para que no genere molestias a los vecinos", agregó la concejal Rosa Funes. Varias cuestiones se propusieron entre ellas; que la calle Saenz Peña entre Balcarce y la intersección con 25 de Mayo tenga sentido hacia 25 de Mayo, "la calle Saenz Peña tiene mucha circulación en ambos sentidos, por lo que la actual posibilidad de estacionar en las dos veredas complica seriamente la circulación", agregó el edil Gómez. "Propusimos que se restrinja el estacionamiento en todas las veredas de la Plazoleta Chapeaurouge para que pueda circular correctamente el tránsito. El estacionamiento sobre la calle 25 de Mayo entre Marconi y Alighieri está prohibido, y existe línea roja en el cordón de la vereda, sin embargo pudimos ver que una importante cantidad de vehículos que estacionan en lugares que no están permitidos", aseguró por su parte Axel Cantlon. Además el concejal Carlos Gómez expresó: "Ruidos de alto volumen ocasionan inconvenientes a los vecinos del lugar. Los conductores de vehículos deben tomar conciencia para no perjudicar la convivencia con los vecinos, pero también se debe reforzar el control por parte del Estado municipal para que se cumpla con la normativa vigente". "Por lo tanto es necesario reforzar los controles con carteles, y con acciones de la Dirección de Tránsito, para que la señalización con rojo de prohibición de estacionamiento sea cumplida", concluyeron los concejales de la UV Más Campana.

