Rubén Romano suma profesionales a sus equipos técnicos

Edición del domingo, 09/jun/2019







El líder opositor amplió sus mesas de trabajo e incorporó vecinos para discutir y desarrollar proyectos en temas centrales como salud y educación. "Me enorgullece encabezar este grupo humano que busca lo mejor para su Ciudad. Los proyectos para mejorar la vida de la gente surgen de su conocimiento, pero también de sus corazones" afirmó. El lanzamiento del "Gran Acuerdo Campanense" impulsado por el máximo referente de la oposición en Campana, el Dr. Rubén Romano, ha sumado nuevos actores dispuestos a pensar la Ciudad, y resolver los principales problemas de los campanenses. En este sentido, Romano celebró la incorporación de más profesionales a sus equipos técnicos, los cuales trabajan desde hace tiempo primero en el relevamiento de información, pero además en la gestión de proyectos que abarcan los distintos ámbitos de interés comunitario. "Desde que comencé a recorrer este camino, supe que el aporte de los vecinos iba a ser fundamental. Y los profesionales que tiene Campana no solo poseen una capacidad increíble de trabajo, sino que además conocen mejor que nadie las problemáticas de sus vecinos, cosa que no ocurre con aquellos funcionarios que no son de la Ciudad y hoy en día con un presupuesto millonario, deciden las políticas públicas de un territorio que desconocen" señaló el concejal del PJ-Unidad Ciudadana. Romano mantuvo reuniones con nuevos profesionales para sumarlos a los que ya se encuentran trabajando desde las mesas de Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista. "No miramos de donde vienen quienes quieren sumarse, sino cuáles son sus ideas. Todo este trabajo va a dar enormes frutos cuando recuperemos la Ciudad al servicio de todos. Educación, salud, trabajo, son algunos de los ejes principales, pero el desarrollo social será fundamental para volver a incluir a quienes quedaron afuera del sistema por ser marginados del Gobierno". El "Gran Acuerdo Campanense" propuesto por Romano recorre los barrios y toda la Ciudad, para que los vecinos den cuenta de sus principales inquietudes. Este aporte de ideas permitirá a los equipos técnicos y profesionales confeccionar proyectos concretos "para ser resueltos por el próximo Gobierno Municipal". "Me enorgullece encabezar este grupo humano que busca lo mejor para su Ciudad. Los proyectos para mejorar la vida de la gente nacen de sus mentes, pero también de sus corazones" concluyó Rubén Romano.

