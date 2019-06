La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Vecinos se organizan para apoyar la candidatura de Roberto Lavagna







El grupo reúne a un amplio espacio de Campana que según afirmó uno de sus referentes, Pancho Zucconi, "ven en este nuevo espacio la posibilidad de generar una opción superadora". Con una clara postura en favor de la necesidad de generar una "tercera vía", un grupo de vecinos de Campana promueve la candidatura a presidente de Roberto Lavagna: "El país necesita que se supere la discusión actual entre dos fuerzas que se disputan el odio hacia el otro. Ninguna habla de un proyecto de país. De cómo superar la pobreza, generar igualdad, aumentar la producción, y crear trabajo". Destacan la dificultad de la situación que vive el país, especialmente en materia económica y social, y no creen en "soluciones mágicas". Al respecto señalan "de esto no se sale con improvisación. Creemos que la candidatura de Roberto significa lo contrario: la importancia de llegar con ideas concretas para regenerar la economía y la sociedad. No todo lo que hicieron los gobiernos del pasado estuvo bien o todo mal. Hay que mirar lo que está faltando para que Argentina sea el país próspero que puede ser. En ese sentido Consenso 2019 supera la discusión estéril de los que solo traen slogans. Queremos que en esta campaña se discutan ideas y proyectos, y que la gente pueda elegir sobre esa base". El grupo, liderado entre otros por Pancho Zucconi, reúne a un amplio espacio de vecinos de Campana que según afirmaron "ven en este nuevo espacio la posibilidad de generar una opción superadora".







