La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Proponen nuevo plan de inclusión previsional







El proyecto impulsado por la diputada Luana Volnovich fue presentado en el Congreso Nacional. "La Moratoria Previsional permitió a un millón de mujeres que nunca aportaron al sistema o no juntaron los años necesarios, puedan acceder a la jubilación mínima. Ese derecho caduca este 23 de julio, y es otra locura de Macri", señaló Carlos Ortega. El "Plan de Inclusión Previsional Argentino" es un proyecto de ley impulsado por la diputada Luana Volnovich que busca restituir el derecho que el próximo 23 de julio verá su fin a partir de la finalización de las moratorias previsionales: una medida que, se estima, dejará a unas 100 mil mujeres por año, en su mayoría amas de casa, sin jubilación. "El proyecto que impulsó Volnovich y que acompañamos, propone una nueva moratoria previsional que permita la inclusión de la población en edad de jubilarse y que no haya logrado cumplimentar con los requisitos de aportes. Gran parte de esa población son mujeres", señaló Carlos Ortega, Secretario General de la ANSeS. Según explicó el sindicalista, sólo el 14% de las mujeres argentinas logra jubilarse en tiempo y forma, mientras que el restante 86% se jubila a través de una moratoria: "La Moratoria Previsional permitió a un millón de mujeres que nunca aportaron al sistema o no juntaron los años necesarios, puedan acceder a la jubilación mínima. Ese derecho caduca este 23 de julio, y es otra locura de Macri: no se trata de que cierren los números en una planilla Excel. Hablamos de personas. Lo que hay que entender, es que mientras vos tengas un tercio de la población trabajando de manera no registrada, no podés quitar moratorias". En paralelo, Ortega denunció que además de vencer el plazo de las moratorias el próximo 23 de julio, la ANSeS no está otorgando turnos, por lo cual la moratoria se encuentra prácticamente caída. "Hoy las oficinas regionales se parecen más a financieras: con el dinero de los jubilados, otorgan créditos a los propios jubilados a quienes les pagan miserias. Y no conformes son eso, la gran solución del gobierno pasa por dejar a 100 mil mujeres al año fuera de cualquier cobertura. Bochornoso es lo más elegante que puedo decir al respecto".

Carlos Ortega junto a la diputada Luana Volnovich, luego de la presentación del “Plan de Inclusión Previsional Argentino". Los acompañan Fernando Martínez, concejal de Capilla del Señor, y Florencia Elena de ANSeS Lanús.



