En una visita llena de anuncios por confirmar, el presidente brasilero se hizo presente en nuestro país. Brindó un discurso con su par argentino con promesas de trabajo conjunto y en rechazo a la política de Venezuela. Se realizaron escraches y manifestaciones en su contra. El presidente brasileño visitó nuestro país y fue recibido por su par argentino el pasado viernes en la Casa Rosada. Mantuvieron una reunión y luego realizaron una declaración conjunta, pidieron por un acuerdo con la Unión Europea y condenaron el régimen de Maduro en Venezuela. Jair Bolsonaro, de 64 años, llegó acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro, y junto a su jefe de Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, y seis ministros (de Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda, Agricultura, Minas y Energía, y Ciencia y Tecnología), según informó la embajada de Brasil en Argentina. Previo a su visita, el sábado 1 de junio el diario La Nación publicó una entrevista al mandatario donde refrendaba su opinión en favor de la reelección del presidente Mauricio Macri, en un claro quiebre con la tradición diplomática de no opinar sobre los asuntos electorales de otro país. Bolsonaro, quien conoció a Macri por primera vez en enero de este año, cuando Macri viajó a Brasilia para iniciar lazos políticos; cabe recordar que no había estado presente el día de la asunción presidencial. Argentina y Brasil trabajan una silenciosa agenda bilateral. Entre sus temas se encuentra la posible firma de un acuerdo económico con la Unión Europea; acuerdo que data de unos veinte años pero que el pasado jueves el canciller brasileño sostuvo "la gran esperanza es cerrarlo ahora en junio, en una reunión ministerial". Esos dichos no fueron confirmados por parte de la Comisión Europea. El diario Clarín recuerda que en diciembre de 2018 la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, había dicho que la victoria de Bolsonaro complicaba la negociación. Otro anuncio "fake" realizado por Bolsonaro en nuestro país fue la posibilidad de unificar las monedas de ambos países; lo cual fue desmentido minutos después por el Banco Central de Brasil y el Argentino, que emitieron comunicados aclarando que no habían proyectos en esa dirección. Respecto de la situación política en Venezuela, Argentina integra junto con Brasil el autodenominado Grupo de Lima; un grupo de 14 países involucrados en los asuntos internos de Venezuela, que, entre otras cuestiones, desconocen el mandato del presidente Maduro y amenazan con sanciones económicas y políticas para desalojarlo del Palacio de Miraflores. El colectivo de países americanos respaldan al político opositor, Juan Guaidó. Según trascendió en la prensa local, en su visita a Argentina Bolsonaro participó, junto con el Ministro de Economía Paulo Guedes, de un encuentro organizado por la cancillería al que asistieron 30 cámaras empresariales de ambos países. Entre los presentes estaban los empresarios Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian y Miguel Acevedo; también el canciller brasilero, Ernesto Araujo. El presidente brasilero también mantuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema Argentina, Carlos Rosenkrantz, si bien no viajó al país el Ministro de Justicia brasilero (el ex juez Sergio Moro, que apresó a su rival en las elecciones). Cuando Bolsonaro fue elegido presidente, había una gran expectativa por una mejora de la economía, que no ocurrió al menos en los menos cinco meses que lleva de mandato. Las proyecciones de crecimiento para este año son optimistas e igualmente bajas: 1,2% es el último dato estimado para 2019 por el relevamiento de encuestas que realiza el Banco Central de Brasil, mientras que en el primer trimestre del año la economía se contrajo -1,7% interanual. El desempleo, en tanto, se mantiene en niveles altos, desde el récord histórico de 13,7% que apuntó en el año 2017, se ubica apenas 1pp. abajo, en 12,5%, dos años después. Como avances de su gestión, Bolsonaro destaca el impulso de la discusión parlamentaria por la reforma previsional y el apoyo del presidente de los Estados Unidos para promover el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En Capital Federal, ante el anuncio de la llegada del presidente brasileño, algunos sectores sociales, sindicatos y dirigentes se organizaron en movilizaciones en su repudio. En Plaza de Mayo se congregaron organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, en un acto que tuvo como oradores, entre otros, a Pino Solanas. También hubieron cartelazos frente a la embajada brasileña: "Malvenido por misógino, homofóbico y racista", rezaba una bandera impresa, mientras del otro lado de la vereda, frente al Hotel Alvear se leía una lámina con uno de los eslóganes de campaña del primer mandatario: "Dios encima de todo; Brasil encima de todos".

