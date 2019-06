La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Opinión:

Déficit de escuelas secundarias

Por Axel Cantlon











Queridos vecinos de Campana, hoy vuelvo a escribir esta columna los domingos para mantener una comunicación por este medio con todos Uds. de manera directa, como lo hago también a través de mis redes sociales. En relación al tema del título, quiero contarles que Campana tiene al día de hoy un déficit de aproximadamente 25 escuelas secundarias. Actualmente todos los alumnos de esas 25 escuelas secundarias comparten el establecimiento educativo con los chicos de la escuela primaria. No sólo comparten las aulas sino también los baños. Es más, la mayoría de éstos chicos de escuela secundaria que van desde los 13 años en adelante, concurren a la escuela desde las 18 horas hasta las 22 horas o más. Esto significa que, a éstos alumnos que la escuela secundaria los acostumbraba a levantarse temprano para prepararlos para el futuro, hoy no cumple ni siquiera esa función. Incluso genera una situación aún peor, porque desde temprana edad muchos de éstos chicos se acostumbran a andar solos en la noche, caminando o en colectivo para poder terminar el secundario. En la última sesión, participó un padre de la cooperadora de la Escuela Nº 2 donde trajo imágenes de los baños de la escuela primaria compartidos con la Escuela Secundaria Nº 22; y las imágenes que mostró hablan por si solas. La situación que se vive hoy en las escuelas compartidas es alarmante, primero porque las matrículas están desbordadas y los baños estaban preparados para mucha menos cantidad de gente. También por la cantidad de cargos directivos, docentes y no docentes que están sin cubrir en muchas escuelas públicas; y sobre todo por la falta de cumplimiento de los plazos de las obras de mejoras ya aprobadas y autorizadas en diferentes establecimientos que no se hicieron en los tiempos convenidos; sin dejar de mencionar la falta de revisión de los servicios públicos de los establecimientos más antiguos. Cuando uno nota todas estas falencias y además tiene la información que el Municipio sólo en 2018 administró unos 50 millones de pesos en Fondos Afectados a la Educación Pública, podemos concluir que no hay una buena definición de prioridades en la administración de los recursos municipales.



