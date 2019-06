La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 El Tajiber bajo la lupa







Vecinos del Humedal y la Red del Río Luján manifestaron su oposición a la rezonificación "La rezonificación para destinar el área a la instalación de tanques de almacenamiento y logística supondría su relleno, dada su condición de terrenos bajos. Éstos han sido reconocidos como humedales correspondientes al Delta del Paraná por un relevamiento llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el sector continental del partido de Campana. El relleno de estos humedales está específicamente prohibido por la Ordenanza Nº 6660/17 del Municipio de Campana en su Art. 1 establece como no urbanizable el área territorial del Municipio de Campana, correspondiente a la zona de humedales asociados a la cuenca del Rio Luján y Paraná de las Palmas, comprendida por la Ruta Nacional No. 9, el río Paraná de las Palmas, el límite con el Partido de Escobar y la línea correspondiente a la cota de +5.000 ms, establecida por el Instituto Geográfico Nacional, prohibiéndose todo tipo de construcción que implique movimiento de suelos, rellenos, endicamientos, etc. que alteren el funcionamiento natural del ecosistema", señala un extenso comunicado de prensa emitido conjuntamente por las organizaciones Vecinos del Humedal y la Red del Río Luján. Según explican los proteccionistas, la rezonificación estaría vinculada a la decisión de la Compañía General de Fósforos (CGF) de vender el predio, y señala que el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental (COUA) del Partido de Campana "busca corregir o mitigar las deficiencias en la estructura funcional de determinadas áreas, provocadas por el inadecuado uso del suelo, que permitió una localización difusa, en la ciudad y alrededores, de actividades industriales que han generado contaminación y un deterioro ambiental generalizado y de las condiciones de habitabilidad". "El Certificado Urbanístico actualmente vigente para el área en cuestión otorga la zonificación R/Ru que, según el artículo 47 de la Ley provincial Nº 11.459, permite "la instalación de aquellos establecimientos cuyos procesos industriales involucren materias primas derivadas en forma directa de la actividad minera o agropecuaria" y agrega "Asimismo se permitirá la instalación de emprendimientos dedicados a la explotación del recurso hídrico subterráneo a los fines de su envasado para consumo humano". Este artículo debe ser interpretado a partir de la frase "materias primas derivadas en forma directa", lo que hace referencia a que la industria extrae las materias primas en el mismo lugar que las procesa. Esto queda aún más claro en la siguiente oración, donde se permite la instalación de embotelladoras que hacen uso directo del recurso agua subterránea. La empresa Petrominig no extrae las materias primas del lugar y, por lo tanto, no califica para instalarse en una zona R/Ru".



