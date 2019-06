La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Opinión:

Algo más sobre la integración

Por Arq. Jorge Bader











Jorge Bader

Vuelvo a mi pensamiento de la semana pasada, y pretendo seguir en esa línea argumental analizando un problema de integración territorial, que, según mi visión, es uno de los principales problemas urbanos que tiene nuestro partido. En general el proceso de desarrollo de las ciudades en el mundo siempre tiene unos extramuros, ya sea porque se crearon en el Medioevo y tuvieron posteriormente una explosión de crecimiento fuera de sus murallas, porque quedaron divididas por accidentes geográficos o porque las vías de transporte más duras, como el ferrocarril o las autopistas las cortaron en dos, parecido a lo que nos pasa y de alguna forma ya comenté con motivo de la Costanera. Una simple enumeración de circunstancias posibles, algunas de las cuales nos resultan familiares. Campana tiene un sector de centro, trazado con sus diagonales y sus avenidas anchas, luego un desarrollo ortogonal de barrios cercanos y por último tras las rutas sectores de morfologías variadas, desde lo ortogonal hasta lo sinuoso de nuevos barrios. Un sector insular muchas veces mencionado y largamente postergado, a pesar de su peso relativo territorial, un sector de barrios cerrados lejanos y varios sectores de desarrollo industrial real y potencial además de algunos accidentes geográficos de los que hemos hablado como el caso del Arroyo de la Cruz o el Río Luján y sus bajos. Límites manifiestos de su estructura urbana, debidos al ferrocarril y el corte abrupto que produce la ruta 9. También esto es una apretada síntesis y quizás una excesiva simplificación, pero es válida al efecto del objeto central de este razonamiento. ¿No justifica un análisis de pensamientos alternativos para ver la estructura circulatoria desde otro lugar? ¿No es un tema de planeamiento proyectivo central para el mejor funcionamiento urbano y finalmente para la integración territorial? Ya me he hecho estas preguntas en otras oportunidades, y he sugerido pensar una nueva estructura de cruces variados y alternativos y un nuevo esquema de salidas de la ruta hacia las colectoras previo y post "famosa rotonda", una jerarquización de los carriles "colectores" laterales a la ruta como vías de transito casi urbano aprovechando la disponibilidad de espacio reservado por vialidad, o un nuevo esquema de accesos desde ruta 6 también son, un pensamiento posible. Pensemos que si en la Argentina de hoy, se llevan delante obras viales que vinculan y rompen imaginarios pasados, generando vínculos impensados, tal como comenté, el paseo del bajo o el soterramiento del Sarmiento, ¿por qué no es posible pensar también en un desnivel en la ruta 9 y un sistema de cruces sobre nivel que garanticen una continuidad urbana? Ya lo expresé en otros artículos, y vuelvo a plantearlo ahora, en épocas electorales, donde la necesidad de ideas se hace más evidente, una invitación a romper con los pensamientos lineales, mirar el mapa completo de posibilidades que se pueden discutir para gestionar soluciones. En vez de concentrarnos en debatir hasta el cansancio en soluciones lineales sobre la rotonda de Mc Donalds, que solo es un conflicto circulatorio ¿por qué no ponemos en la mesa el verdadero problema de la ciudad extramuros y su integración social y territorial? La lectura de una continuidad urbana no se da como resultado de una simple ampliación de un cruce vehicular. Lo que está del otro lado sigue estando del otro lado y perteneciendo a una realidad diferente. La integración de los extramuros se produce de otra forma con otro criterio de vinculación socio cultural, de pertenencia, de infraestructura de calidad y de permeabilidad de los límites físicos más allá de una rotonda más grande o mejor. Como siempre, reitero la ciudad es un sistema y el pensamiento sistémico obliga al análisis y la revisión del todo para que el diseño de las partes resulte un eslabón integrado y no una emergente aislado, que quizás resuelva circunstancialmente un problema coyuntural pero no necesariamente resulte sustentable en el tiempo. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

