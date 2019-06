La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 El Distrito 5 del Colegio de Arquitectos recibió a los Croquiseros Urbanos en Campana







Arquitectos, Artistas, Escultores eligieron la ciudad de Campana para su acostumbrada salida mensual. El punto de encuentro fue la plaza Eduardo Costa, donde fueron recibidos por parte de las Autoridades del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos, donde se les entregó a cada uno de los asistentes un recordatorio por su visita. Luego los participantes se dispersaron según el interés por los edificios o lugares a croquizar. El sábado 1º de Junio pasado, se realizó una Jornada con la presencia de los llamados Croquiseros Urbanos, estos Arquitectos, Artistas, Escultores, que eligieron la ciudad de Campana como objetivo para su acostumbrada salida mensual por invitación del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. El punto de encuentro fue la plaza principal Eduardo Costa, frente a la Catedral Santa Florentina. Luego del recibimiento por parte de las Autoridades del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos, donde, además, se les entregó a cada uno de los asistentes un recordatorio por su visita, los participantes se dispersaron según el interés por los edificios o lugares a croquizar. Consultado el Presidente del Distrito 5, Arquitecto Jorge García nos decía: "esta idea comenzó hace ya un año, recuerdo que el contacto lo hizo el Arquitecto Roberto Frangella, también por sugerencia suya, en oportunidad de su visita a Campana con motivo de dar una charla sobre Concursos." "Fue así que, habiendo recién llegado a Cusco con motivo de la Primera Cumbre del Inca, donde habíamos sido invitados para exponer sobre nuestra gestión colegial, recibo un llamado del Arquitecto Sandro Borghini, ese fue el primer contacto con uno de los organizadores del grupo". "Este grupo organizador es el que va seleccionando y verificando los sitios a visitar, y vela por la mejor orientación del conjunto". "En el caso de Campana, hace dos meses, hicieron una pequeña avanzada con algunos de sus integrantes para informarse y conocer la ciudad, y elegir, luego de una recorrida, los posibles lugares de interés para croquizar, siendo uno de ellos la costanera". "Definido el día, nos pusimos a organizar el encuentro, para más comodidad de los asistentes a la hora del almuerzo, conseguimos un Food truck y tramitamos la provisión de un baño químico, ya que en la costanera no se cuenta con esos servicios, fue así, que solicitamos la colaboración de la municipalidad de Campana a través del Doctor Fabio Hernández y la Jefe de Gabinete Mariela Schwartz, quienes amablemente se pusieron a disposición, a ellos, muchas gracias". "Según teníamos entendido, para ellos cada salida consiste en un encuentro de amigos, las dos horas y media de registros, de croquis, que en nuestra ciudad se convirtieron en 8 horas, picnic en la costanera incluido, culminaron con una muestra improvisada que permitió el diálogo y el intercambio entre ellos y nosotros" culminó García. Así que, allí están los Croquiseros Urbanos, cada uno con su historia, sus intereses y sus motivaciones. No persiguen ningún objetivo más que el placer de hacer lo que les gusta. No especulan con vender sus croquis. No compiten entre sí ni persiguen ningún premio o distinción. Son simplemente una tribu urbana de hombres y mujeres que ya pasaron hace rato la adolescencia, pero que todavía son capaces de entusiasmarse como chicos con lo que les gusta. Cada sábado es pues, un encuentro esperado, para encontrarse con los amigos, intercambiar opiniones, enseñar, pero también aprender, compartir, disfrutar, y porque no, encontrarse con un viejo amigo de la vida o de la facultad.

CADA CROQUISERO FUE OBSEQUIADO CON UNA TABLA DE DIBUJO, BLOC Y TUBO CON LÁPICES NEGROS. HACIENDO UN POCO DE HISTORIA... Podemos decir que la movida de los Croquiseros Urbanos empezó hace unos años atrás, después de que el Arquitecto, Pintor y Escultor Roberto Frangella se enterara que en varios países del mundo existían los Urban Sketchers, artistas que se dedican a dibujar croquis de las ciudades donde viven o visitan, y luego lo suben a un blog colectivo o a Facebook. Entusiasmado por la idea y, junto con su amigo y colega "Coco" Rasdolsky, decidieron convocar a todos aquellos que comparten la misma profesión y gusto por el dibujo. La primera salida fue en noviembre de 2010, y el sitio elegido fue La Boca, allí se encontraron cerca de veinte Arquitectos no solo con el objeto de croquizar el Barrio, sino también, rendirle homenaje a Benito Quinquela Martín. En definitiva, son un grupo de Arquitectos que se reúnen una vez por mes con el único fin de salir a dibujar por amor al arte, a la ciudad y a las relaciones entre pares, reivindicando el antiguo oficio del trazo a mano alzada, oficio que lamentablemente con el avance tecnológico se va dejando de lado. El rito de las salidas, tiene sus reglas no escritas, cada uno llega por su cuenta al sitio elegido y busca su propia ubicación: el lugar que más les gusta, el ángulo con la mejor luz, o la mejor sombra…. Al fin de la jornada, todos se reúnen para exhibir sus croquis y acuarelas mientras comparten un picnic o un café. Sus trabajos se difunden en un blog, y decidieron mostrarlo como una actividad social y gregaria, no como un placer individual que se comparte solo por Internet. Según nos explican algunos de sus miembros, salir a croquizar se convirtió en un acto de camaradería y solidaridad: "Los más jóvenes aprenden de los maestros consagrados, y así se va formando una cadena de amistades y transmisión de saberes", donde lo que importa es la experiencia de compartir en nuestras salidas cómo ve el otro los mismos sitios que uno también dibujó, también nos permite reflexionar sobre nuestro hábitat, encontrar sus riquezas y sus tesoros o también sus defectos. En casi nueve años de existencia, los Croquiseros porteños recorrieron desde sitios emblemáticos como la plaza de Retiro, el Mercado de Hacienda en Mataderos o el Parque Lezama, hasta rincones conocidos por pocos baqueanos como las laberínticas calles circulares de Parque Chas, el pintoresco barrio Los Andes, en Chacarita, o el pasaje Agustín Bardi, en Barracas, entre muchos otros. No es casual que otro de los líderes de la movida sea el Arquitecto Sandro Borghini, un referente indiscutido del dibujo arquitectónico a mano alzada en la Argentina, coautor (junto a Edgardo Minond y Víctor Vega) de un libro clásico: Perspectivas, publicado en 1978, libro de cabecera para muchos estudiantes de arquitectura amantes del dibujo y las perspectivas. El Arquitecto Borghini asegura que "dibujar es una actividad absolutamente íntima, un diálogo con uno mismo y con lo que cada uno elige ver, siempre fue nuestro deseo que la mayoría se exprese y pueda crecer como persona, no hubo ni hay un afán de selección o competencia, pues estamos convencidos que el camino al desarrollo general viene por el compartir y dar a todos el mismo lugar." por eso, los sábados de croquis, como si fuera un día de camping, llena su mochilita con todo lo necesario y la carga junto con su silla plegable.

