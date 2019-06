La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Efemérides del día de la fecha: 9 de Junio







DÍA DEL GEÓLOGO Se instituyó en el año 1948 en una Asamblea Extraordinaria en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Con respecto a su origen hay dos versiones: la primera dice que la Asamblea fue convocada por el Centro Argentino de Geólogos, una entidad gremial fundada en 1947, que agrupó a los geólogos en las distintas especialidades, representó y defendió las aspiraciones vinculadas con el ejercicio profesional. Así, la fecha elegida corresponde a la primera reunión preliminar que originó la creación del Consejo Superior Profesional de Geología. Por otra parte, la segunda versión dice que fue elegido este día por coincidir con la fecha de la primera reunión de los geólogos Agustín Monteverde, Raúl Muller y Juan Candiani, en la casa del primero en el año 1947, buscando la congregación de los colegas en una entidad profesional capaz de imponer las ideas y capacidades de las nuevas generaciones de geólogos. En esta jornada se conmemora la actividad y trabajo realizado por estos profesionales. Los geólogos estudian la estructura, origen y evolución de la Tierra y sus recursos naturales; sus conocimientos pueden ser aplicados para la exploración petrolífera y de gas, la ingeniería civil y la topografía geológica.

SODA STEREO ANUNCIA SU GIRA DE REGRESO Hace 12 años, Soda Stereo anunciaba su regreso con la gira "Me verás volver" Su último recital fue en el estadio River Plate en el año 1997, conocido por ser el de "gracias totales", por las palabras de Gustavo Cerati que quedaron intactas en el tiempo: "no hubiéramos sido nada sin ustedes y toda la gente que estuvo con nosotros desde el comienzo, gracias totales". Terminado el espectáculo, comenzaba una nueva etapa para los integrantes de Soda Stereo que empiezan a dedicarse a proyectos personales. El anuncio fue planificado por medio año, tiempo que tomó reunir a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio. Originalmente se había acordado, bajo el más estricto secreto, anunciar el regreso el 10 de junio pero como Télam adelantó que había fuentes cercanas a la banda que aseguraban la vuelta no hubo otra opción que adelantarlo. Así, el sitio web de Soda Stereo publicó una imagen de un círculo negro con la figura de 3 personas del mismo color en un fondo amarillo. Más tarde, vendría el comunicado de prensa que confirmaría lo especulado hace días: "A diez años de su último show en vivo, los Soda han decidido festejar con una serie de conciertos que darán comienzo el 19 y 20 de octubre en el estadio River Plate de Buenos Aires" Además de nuestro país, la banda se presentó en Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos. PRIMERA APARICIÓN DEL PATO DONALD Un día como hoy en el año 1934, el pato Donald hacía su primera aparición en el cortometraje "La Gallinita Sabia" Dibujado por Art Babbitt y Dick Huemer el corto trata de una gallina que quiere plantar maíz, como es mucho trabajo va a pedirle ayuda a Peter el cerdo y el pato Donald, ambos se niegan a ayudarla con la mentira de que le duele la panza. Entonces la gallina junto a sus pollitos planta el maíz y consigue una buena cosecha, la cual no sería compartida con los dos animales que terminan arrepintiéndose por no haberla ayudado. El personaje de Donald fue creado cuando Walt Disney escuchó al actor Clarence Nash recitar un poema infantil con voz de pato. Los primeros trazos del mismo saldrían de los lápices del dibujante y animador Dick Lundy. Un dato curioso es que el nombre completo de este personaje es Donald Fauntleroy Duck.

Efemérides del día de la fecha: 9 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: