La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019

Tailandia; un viaje que les cambiará la vida

Publicidad La hospitalidad de su gente, su ancestral cultura, un clima envidiable, sus paradisíacas playas, el entorno paisajístico y ancestrales terapias curativas hacen un combo que convierte a Tailandia en uno de los diez destinos turísticos más visitados del planeta. Como venimos resaltando en ediciones previas, la actualidad de la aeronavegación del país nos acerca a destinos antes impensados, como en este caso, nos facilita económicamente la posibilidad de concretarlos y reduce los tiempos de vuelo a estos destinos. Como capital política, cultural y espiritual de Tailandia, Bangkok tiene el encanto exótico y cultural con las comodidades modernas. Cuenta con una serie de atractivos turísticos que harán deleitar a sus visitantes. Un viaje aquí no puede dejar de incluir una visita al Gran Palacio Real, las relucientes torres del Gran Palacio, el Templo Buda de Esmeralda, el Templo del Amanecer (Wat Arun) y Wat Pho. Otros lugares de interés histórico y cultural que nadie debe perderse son el Museo Nacional, la Mansión Vimanmek y el Palacio Suan Pakkad, auténticos tesoros nacionales. La mezcla de lo histórico y el respeto que sienten por sus tradiciones y religiones los sacarán de contexto, les generarán recuerdos imborrables que revivirán el resto de sus vidas ante cualquier aroma o sonido que los lleve de vuelta atrás en el tiempo. Imperdibles son también las visitas a los mercados flotantes, mundialmente famosos, un caos fascinante. Más allá del casco histórico de Bangkok, hay una gran variedad de rincones que los sorprenderá. Los distritos del centro Silom y Sukhumvit tienen un sistema de tren eléctrico, el famoso Sky Train (el subte aéreo de Bangkok), así como una red subterránea que permite al viajero moverse por la ciudad de una forma rápida y sencilla. Saliendo de la gran ciudad, las espectaculares playas de Tailandia están repletas de lujosos resorts que suman muchas plazas de hospedaje, suficientes para cruzarse con viajeros llegados de todos los rincones del planeta. En el sur descansan las ensenadas más salvajes, vírgenes y paradisíacas. Largas playas bañadas por aguas cristalinas color esmeralda, que llaman al descanso y al relax. En el mar de Andamán residen algunas de las más espectaculares: las Islas Phi-Phi. Se trata de las islas más famosas y fotografiadas de Tailandia. Las más conocidas son Koh Phi Phi Leh y la hermana mayor Koh Phi-Phi Don. El conjunto de Koh Phi Phi da la bienvenida a impresionantes playas, formaciones rocosas rarísimas que emergen del mar y aguas turquesas llenas de vida marina. Una actividad nocturna agitada, escaladas y buceo de clase mundial terminan de definir este archipiélago de islas. Otra de las bellezas del mar de Andamán nos lleva hasta Krabi, a 814 Km de Bangkok. Aquí encontramos algunas de las playas más extensas y paradisíacas del país. El archipiélago de Koh Samui, es otro imponente escenario de playas. Está integrado por 80 islas. Es la tercera isla más grande del país, con una extensión de 250 km. Sus playas de arena suave, las plantaciones de cocoteros, aguas de color turquesa, marisco fresco que es una delicia y una muy buena vida nocturna son los ingredientes con más sabor del destino. La "Rosa del Norte" de Tailandia es una maravilla natural y cultural que se caracteriza por su diversidad étnica, un amplio abanico de atracciones y su acogedora hospitalidad. Chiang Mai no sólo se convirtió en la capital y el núcleo cultural del Reino Lanna, sino también en el centro del Budismo del norte de Tailandia. El propio Meng Rai era un líder religioso que fundó muchos de los templos de la ciudad, que hoy día siguen siendo importantes. Chiang Mai es uno de los pocos lugares en Tailandia donde es posible experimentar las dos caras de la cultura Thai, histórica y moderna, que conviven pegadas una a la otra. La ciudad cuenta con antiquísimas pagodas y templos junto a modernas tiendas y hoteles boutique. Esta dicotomía se aprecia mejor en la parte antigua, que conserva gran parte de la muralla que alguna vez protegió el centro de la ciudad, así como las cuatro puertas principales que daban acceso a la antigua capital Lanna. Ahora, no confundamos Chiang Mai con la tranquila Chiang Rai. Esta es una provincia fascinante, llena de maravillas naturales y culturales, donde los visitantes que buscan evitar las aglomeraciones pueden visitar tribus locales de montañeses, avistar fauna exótica o descubrir el Triángulo de Oro, en donde Tailandia, Laos y Birmania se juntan dando lugar al antiguo centro de comercio y producción de opio del mundo, una realidad que tuvo mucha influencia en las prácticas culturales y en los estilos de vida de la región. Hoy en día, Chiang Rai es el paraíso del viajero, repleta de atractivos naturales e históricos donde es posible visitar ruinas de antiguos asentamientos y santuarios budistas, hasta bonitos paisajes con las montañas como escenario de fondo y pueblos donde habitan tradicionales tribus locales, descubriendo así su cultura indígena, sus raíces. Para aquellos que les interese el lado "natural" de Chiang Rai, una caminata por la selva es una experiencia mágica; como lo es también explorar las montañas del norte en varias rutas de senderismo, muchas de las cuales tienen acceso a los pueblos donde habitan comunidades locales y que los acercarán a sus formas de vida tradicionales. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

