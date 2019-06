Si querés compartir con nosotros tu auto de colección, mandanos un whatsapp al 3489 488321 y lo publicamos. CHEVROLET 1951 La Chevrolet Motor Company fue fundada el 3 noviembre de 1911 por el piloto de carreras Louis Chevrolet y el empresario William Crapo Durant. La relación comercial entre ambos comienza cuando el famoso corredor decide armar su propio auto, para eso se asocia con el ingeniero Etienne Planche con el que logra diseñar el prototipo de un automóvil. Como les faltaba dinero para construirlo Durant decide financiarlos. La razón por la cual el empresario aporta una suma extremadamente generosa era, además de ver un potencial en el corredor, recuperar su antigua compañía, la General Motors, donde había sido echado en el año 1910 por la crisis económica. El primer automóvil de la compañía salió a la venta en el año 1912; el Chevrolet Classic Six era un sedán que impactó al mercado por tener lo que se consideraba una rareza en aquellos tiempos: un motor de 6 cilindros. A pesar de poseer su apellido, Louis no fue más que un consultor que poseía unas pequeñas acciones de la empresa. A su vez, no toleraba que los autos diseñados fueran utilitarios por considerar que sus diseños eran autos de lujo para un selecto grupo de personas. Esto lleva a que en el año 1913 abandone la compañía. Esta decisión le permitió a Durant amasar una gran fortuna con la que logró volver a controlar la General Motors en el año 1916 y ser su presidente al año siguiente. Finalmente, en el año 1918, la Chevrolet Motor Company pasa a ser una división de la General Motors. FICHA TÉCNICA DEL CHEVROLET 1951 DIMENSIONES: Largo: 5.02 metros Ancho: 1.87 metros MOTOR: Tipo: 6 cilindros en línea con válvulas a la cabeza Potencia: 92 HP TRANSMISIÓN: 3 velocidades Fuente: Revista Mecánica Popular, Volumen 9 (1951).

Chevrolet 1951

