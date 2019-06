La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Agradecidos"

Por Mirta Dappiano











Cuando vamos al banco, a algún un comercio, o lugar público, ¡Cuantas quejas se escuchan! Son muy pocas las personas que manifiestan ser agradecidos. Eso sucede porque no han puesto su mirada en Dios. No pasa lo mismo con las personas que conocen a Cristo. Esa persona, si es un cristiano verdaderamente consciente de la Gracia de Dios, y que la disfruta a diario, tiene motivos para estar, y ser, una persona agradecida. Porque puso su confianza en la justicia del Señor Jesús, se goza del Amor de Dios, y está en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Esa persona por creer en la bondad del Altísimo, es feliz, y alaba y agradece de todo corazón, todo lo que ha podido lograr, a través de los regalos que Dios le ha dado. "Porque de la abundancia del corazón habla la boca". (Mateo 12:34) Entonces, todos los demás, se dan cuenta del gozo que todo hijo de Dios puede hallar en Cristo Jesús. Ese hijo de Dios restaurado por haber aceptado a Cristo en su corazón, es un testigo fiel ante las personas que aun hoy, se niegan a conocer más profundamente a Cristo como su salvador y ayudador ante los problemas de la vida. Tales como, integrantes de su familia, colegas de trabajo, vecinos o compañeros de estudios, ven el cambio, y comprueban que tiene "algo", que ellos mismos no poseen. Seamos ejemplo en cada lugar, debemos ser creyentes agradecidos en las pequeñas cosas del diario vivir, incluso en la aflicción tenemos que hallar motivos para dar gracias. En las pruebas conocemos la intervención de Dios, ya que él desea enseñarnos algo para que podamos crecer en sabiduría y cada día poder ser más como Él quiere. (Rom. 8:28) Dios dispone "todas" las cosas, para el bien de quienes lo aman. Cuando podemos seguir alabando al Señor, en medio de situaciones difíciles nuestro testimonio tiene más fuerza. Podemos alentar a los que están pasando circunstancias no gratas, y hablar a todos los que aún no conocen la amistad con Cristo y contarles de la bondad de Dios. (Col. 3:15) Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, …. Y sean agradecidos. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



