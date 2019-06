"Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de El aquella hora. Y decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño; y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez, y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya; ha llegado la hora; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores" (Marcos 14, 32).

Charlas y conferencias realizadas por Giorgio Bongiovanni en Italia

Pregunta: Has dicho que no tenemos que temer, que de esa forma no seremos afectados, has dicho además que nuestros hijos entrarán al Reino de Dios, pero que yo no. Aparentemente existe una contradicción entre ambas afirmaciones.

Giorgio: No es una contradicción, ni siquiera una prueba: es una parábola y como todas las parábolas del Maestro hay que interpretarla. Hace dos mil años Jesús dijo: "En verdad os digo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no entrará en el Reino de Dios". Si hubieras estado conmigo, y quizás estuviste, Le habrías preguntado: "¿Qué quiere decir que tenemos que comer Tu carne?" Él se refería a la Eucaristía y lo revelaba con parábolas. Y como yo no tengo secretos con vosotros ahora te explico: nuestros hijos, que entrarán al Nuevo Reino, somos nosotros, la reencarnación de nosotros mismos. Si cumplimos con nuestro deber llamaremos papá o mamá a nuestros hijos porque ellos nos harán nacer como premio a nuestro amor y servicio a Nuestro Señor. Será mi hija la que me dará a luz porque nosotros no somos dignos del Nuevo Mundo, estamos demasiado contaminados pero hemos tenido fe al servir y al amar a Cristo. Elegirás y contactarás a través del astral a una mujer que te hará renacer por el simple hecho de que eras amigo de Giorgio.

P: ¿El Nuevo Reino comienza con la llegada del Juicio de Cristo?

Giorgio: El Nuevo Reino llegará después del Juicio de Cristo. Si las astronaves llegaran a descender para llevarse a los elegidos, para conducirlos a los lugares donde tienen que ir y para luego volverlos a traer a la Tierra, es lógico pensar que ellos no verán el rostro de la Ira de Cristo. Él juzgará a todos, no tendrá ningún miramiento. En Su juicio no dará premios, esto lo harán los Ángeles cuando Él les diga: "¡Ángeles! Tomad a mis elegidos y sacadlos de aquí porque desencadenaré el fin del mundo".

P: ¿Por qué la Iglesia no quiere decir la verdad?

Giorgio: ¡La Iglesia no tiene el valor de hacerlo, pero en realidad la conoce! De todos modos, es la Iglesia de Cristo pero tiene miedo y por lo tanto se ha dejado tentar por Satanás. Si llegara a decir la verdad sobre el Retorno de Jesús tendría que explicarle a los católicos presentes en el mundo que el Señor no perdonará a nadie y que todos los que se encuentren frente a Él serán castigados; precisamente aquellos que aún ven a Cristo en la Cruz, que ha dado Su Sangre por nosotros. Quienes se salven serán llevados por los Ángeles antes de que ocurra todo. ¡Cristo no quiere mostrarse a Sus elegidos - a los que tanto ama - con el rostro de la venganza de Dios porque es terrorífico! ¿Cómo podría explicar la Iglesia a los creyentes que tendrán el honor y la gloria de Verle, que serán juzgados? Incluso a mi me cuesta explicarlo. Cuando hablo de venganza me refiero a la bíblica, que en realidad es justicia. La Iglesia tendría que decirle a sus fieles: "¡Mirad a ese Cristo en la cruz! Por ahora lo veis así pero ese día se le desfigurará el rostro, será diez veces peor que cuando rompió, con un bastón, las mesas de los mercaderes del templo", pero no tiene intenciones de hacerlo. En el Evangelio no está escrito que Cristo, con Su rabia, es decir, con Su justicia no solo rompió las mesas cuando armó ese alboroto, sino que Jesús de Nazaret llegó inclusive a pegarle a algunos hombres que estaban detrás de las mesas y los dejó heridos. Y si lo hizo hace 2000 años, siendo el Cristo misericordioso ¿qué podría llegar a hacer cuando regrese como el Cristo de la Justicia? Por lo tanto, le dirá a Sus Ángeles: "Tomad a Mis elegidos porque tienen que ir hasta un lugar hermoso, cuando haya limpiado la Tierra los volveréis a traer". Siguiendo una lógica si ese día nos encontramos frente a Jesús significa que habremos sido condenados. Si en cambio ya hubiéramos muerto, o si nos hemos encontrado con nuestros hijos y amigos en las astronaves será porque hemos recibido un premio. Para aquellos que queden encarnados lo mejor habría sido que no hubieran nacido. ¡Jesús será despiadado!

