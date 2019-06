La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine; Bovaglio cerró su primera semana completa al frente del plantel







El DT avanza en la evaluación de los jugadores profesionales y también de los juveniles que se encuentran en el club. Adelantó que la llegada de refuerzos no se daría "muy pronto" y señaló que esperan "certezas" respecto al próximo campeonato. La pretemporada comenzaría el 8 de julio. El pasado jueves 30 de mayo, Lucas Bovaglio tuvo su presentación al frente del plantel profesional de Villa Dálmine. Así, esta semana que pasó fue su primera de manera completa en esa función. Y la aprovechó para avanzar con la evaluación de los futbolistas que tienen contrato vigente con el club y también para conocer las variantes que podría encontrar en los valores juveniles. "Estoy muy contento, porque hemos visto mucha predisposición de parte de los jugadores y eso nos permite, a pesar del corto tiempo, sacar muchas conclusiones", contó Bovaglio en una nota con FM Radio City. A su vez, confirmó que el "diagnóstico" que está llevando adelante incluye también a los juveniles de las categorías 1998 y 1999. En ese sentido, el entrenador destacó la posibilidad que tuvo de ver en acción a juveniles del Violeta en el partido de la quinta fecha de la Liga Campanense frente a Defensores de La Esperanza: "Nos permitió ver a chicos que entrenan con nosotros y a otros que no lo están haciendo, pero que podrían sumarse en un futuro. Y la medida era buena, porque se enfrentó a un equipo que venía puntero y con jugadores de experiencia en categorías de Ascenso. Me gustó la predisposición que tuvieron los chicos. Son minutos que le vamos ganando a esta parte de la preparación", contó Bovaglio al respecto. Incluso, tras ese partido, sumó al juvenil Luca Zárate (autor de uno de los tres goles) al trabajo con la Primera. En cuanto a los jugadores profesionales, el DT reveló que todavía no mantuvo "charlas individuales" con ninguno de ellos y resaltó la importancia de la llegada del capitán Matías Ballini, quien se reincorporó el último miércoles a los entrenamientos: "Fue una buena noticia, por lo que representa para el grupo y para la institución. Y lo hizo en buenas condiciones. Ojalá sea un elemento con el que podamos contar a futuro. Es un líder de esos que los equipos extrañan cuando no lo tienen". Mientras tanto, Bovaglio también va completando su cuerpo técnico. Ya tenía trabajando a su lado al preparador físico Gabriel Yomaha y esta semana se sumó su ayudante de campo, Fernando "Nano" Clementz. Ahora le resta confirmar un entrenador de arqueros, el cual está buscando "en la zona" junto al club (Fernán García, de divisiones juveniles, está prestando colaboración actualmente). Estos días son de evaluación para el DT, pero también de planificación. Porque mientras va delineando los puestos a reforzar y comienza a intercambiar nombres con la dirigencia, también va programando la preparación para el próximo campeonato de la Primera B Nacional. En ese sentido lamentó "no tener certezas" respecto a la fecha de inicio y, desde su perspectiva, consideró que lo mejor sería a principios de agosto. "Sería importante tener una fecha clara para que los jugadores puedan enfocarse en ella", explicó. Por lo pronto, en Villa Dálmine trabajan para realizar la parte más intensa de esta pretemporada a partir del 8 de julio, con la posibilidad de juntar al plantel en el predio de Los Cardales que el equipo ha utilizado en ocasiones para concentrar en la previa a los partidos de la última temporada. Claro está: para esa fecha todavía falta un mes. Y en ese período deberían llegar los refuerzos que le den forma a este plantel que por ahora tiene una base, pero está lejos de ser definitivo. Bovaglio reconoció que se han recibido ofrecimientos de "50-60 jugadores", pero que la gran mayoría ya fue descartada. En tanto, desde la dirigencia Violeta explicaron que hay una serie de nombres sobre los que ya se está trabajando, aunque todavía falta "un tiempo" para confirmar novedades. "La idea del DT es armar un equipo competitivo para la categoría, pero que también tenga competencia interna real en cada una de las posiciones", explicaron desde Mitre y Puccini.



ESTA SEMANA, LOS JUGADORES REALIZARON MUCHOS TRABAJOS CON PELOTA. Y SE SUMÓ EL CAPITÁN MATÍAS BALLINI. AVANZA EL RESEMBRADO EN EL ESTADIO Terminada la temporada y tras algunas actividades que se dieron en el estadio, en Villa Dálmine se comenzó a trabajar en el resembrado del campo de juego de Mitre y Puccini. Y los resultados han sido óptimos: el césped ha crecido con fuerza y el verde domina la escena, tal como se puede apreciar en las imágenes que fueron difundidas a través de las redes sociales del club. Las tareas estuvieron a cargo de la empresa Agrosport Pro y comenzaron el 21 de mayo con la resiembra y arenado del campo de juego; y luego se realizó la fertilización.

LOS TRABAJOS ESTUVIERON A CARGO DE LA EMPRESA AGROSPORT PRO.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine; Bovaglio cerró su primera semana completa al frente del plantel

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: